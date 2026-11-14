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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Это не обсуждается»: Финляндия жестко ответила на требование России в отношении НАТО

Москва пытается использовать эту тему для проверки решимости США и европейских государств.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Флаг Финляндии

Флаг Финляндии

Российские требования по сокращению присутствия НАТО в странах восточного фланга Североатлантического союза не могут быть предметом переговоров.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен во время общения с журналистами в Хельсинки в пятницу, 13 ноября, сообщает Bloomberg.

По словам главы финского оборонного ведомства, Россия стремится заставить европейские страны НАТО ограничить свою деятельность в соответствии с интересами Кремля. Однако Запад не должен соглашаться с такими условиями.

«Россия хочет, чтобы европейские страны НАТО установили ограничения на собственную деятельность в пользу российских интересов, но такие вещи не обсуждаются», — заявил Хяккянен.

Он также подчеркнул, что сама постановка вопроса об уменьшении присутствия Альянса в Европе возмутительна, и российская сторона это осознает.

Отдельно министр прокомментировал состоявшиеся в Абу-Даби двухдневные переговоры Украины и России. По его мнению, Москва не демонстрирует подлинной готовности к поиску договоренностей, а пытается расширить перечень своих требований.

«Россия скорее расширяет свои требования — от войны в Украине до смены европейской архитектуры безопасности на более выгодную для себя», — отметил финский министр.

Хяккянен призвал западных политиков учитывать, что такое поведение является частью многолетней психологической стратегии Кремля. Ее цель — постепенно изменять рамки переговоров так, чтобы условия становились невыгодными для других участников.

«Мы не должны вестись на их блеф», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что российская сторона выдвинула требование о выходе Финляндии из НАТО в рамках предложений по так называемому «новому европейскому порядку безопасности».

Мы ранее информировали, что Финляндия рассматривает возможность устройства противотанковых препятствий по украинскому образцу на границе с Россией, а также масштабирует перевооружение армии на фоне восстановления военного потенциала РФ.

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