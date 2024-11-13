"Это не останется без ответа": эксперт ответил, увеличит ли Байден поддержку Украины до конца каденции

Финальный аккорд Джо Байдена может состояться на саммите Рамштайна.

У действующего президента США Джо Байдена появилось еще больше причин увеличить поддержку Украины до конца каденции.

Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Киев 24".

"Мы уже видим реакцию партнеров на усиление России северокорейским контингентом. Они уже заявляют, что это не останется без ответа", – сказал Жмайло.

Соответственно эксперт напомнил, что одним из пунктов Плана победы Зеленского является дальнобойность.

"Поэтому за эти 70 дней и к этому будет уделено основное внимание", — сказал Жмайло.

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что нынешняя администрация сделает все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя в следующем году или подготовить мирные переговоры с Россией.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.