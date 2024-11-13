"Это не останется без ответа": эксперт ответил, увеличит ли Байден поддержку Украины до конца каденции

Финальный аккорд Джо Байдена может состояться на саммите Рамштайна.
У действующего президента США Джо Байдена появилось еще больше причин увеличить поддержку Украины до конца каденции.
Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире "Киев 24".
"Мы уже видим реакцию партнеров на усиление России северокорейским контингентом. Они уже заявляют, что это не останется без ответа", – сказал Жмайло.
Соответственно эксперт напомнил, что одним из пунктов Плана победы Зеленского является дальнобойность.
"Поэтому за эти 70 дней и к этому будет уделено основное внимание", — сказал Жмайло.
Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что нынешняя администрация сделает все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя в следующем году или подготовить мирные переговоры с Россией.
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