"Это не просто эпатаж": эксперт оценил намерения Пригожина баллотироваться в президенты Украины

Глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин совершил политический камингаут и объявил об амбициях баллотироваться в президенты Украины на выборах 2024 года.

Писатель, политтехнолог Михаил Шейтельман в прямом эфире телеканала Freedom отметил, что Пригожин подразумевает то, что "будет создана еще одна Украина".

"Это то, что я услышал в его заявлении. Если не считать, что это просто эпатаж, которым Пригожин в последнее время увлекся, хотя раньше он пытался быть серьезным персонажем на политической арене, здесь речь идет о создании проекта "Украина.2". И он просит об этом Путина — это, по моему мнению, реалистичный план — никто не обещал нам победу и никто ее не гарантировал — мы знаем, что будет весеннее контрнаступление. Но мы не знаем, будет ли оно успешное. На фронте есть сильный соперник. Сейчас они начали новую мобилизацию, поэтому их планы можно считать реалистичными. Я не уверен, что через три года те территории, которые сегодня оккупированы, не будут в дальнейшем оккупированы. Никто их не признает, но это другое. Крым российский никто не признал, но он уже девять лет российский. Поэтому юридически это невозможно, а практически, с силовой точки зрения, бывает по-разному. Они несут потери, мы тоже. Но гарантий победы у нас нет", - сказал он.

Напомним, 11 марта появилось видео, на котором повар "Путина" Евгений Пригожин объявил об амбициях баллотироваться в президенты Украины в 2024 году. Он сказал, что совершил "политический камингаут" и решил стать украинским президентом. Он надеется выиграть выборы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на заявление Пригожина о желании баллотироваться в президенты Украины. Данилов назвал его "больным человеком".

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