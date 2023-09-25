"Это не просто война Путина": как в Финляндии трактуют вторжение РФ в Украину

В демократических странах политический климат всегда может измениться и хотя на Западе растет обеспокоенность темпами украинского контрнаступления во время войны с РФ и политической и экономической способности союзников поддерживать Киев, основные ценности и будущее, к которому все партнеры Украины стремятся, означают, что помощь оправдана. Это не благотворительность, а отстаивание европейского образа жизни, в данном случае западных ценностей и, конечно, суверенитет страны, территориальная целостность, и это те ценности, которые разделяет демократический мир.

Об этом в интервью The Washington Post заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Как сказала дипломат, украинцам решать, "сколько еще они могут сделать и будут делать".

"Они защищают, прежде всего, свою страну, свой суверенитет. Конечно, они одновременно защищают и нас — весь миропорядок, основанный на правилах", — сказала она.

В то же время Валтонен подчеркнула, что Запад никогда не был единственным.

"И давайте просто оставим это так. Очень важно, чтобы мы понимали, что украинцы героически борются за всех нас и поэтому мы должны им помогать (...) Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война Путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", — сказала Элина Валтонен.

В частности, министерша упомянула об агрессии РФ против Грузии в 2008 году, а также оккупации Крыма в 2014.

"Конечно, Путин был у власти в течение этого времени, но в течение более двух десятилетий он строил инфраструктуру вокруг этого. И могло пройти два десятилетия, чтобы кто-то (в России. — Ред.) сказал ему, что это не является нормальным", — сказала Элина Валтонен.

В то же время, Элина Валтонен также ответила, может ли Россия стать миролюбивой после ухода Путина.

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