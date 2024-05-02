Это не противокорабельная ракета: в Defence Express рассказали, для каких атак на самом деле создана "Циркон"

Российская ракета "Циркон", вероятнее всего, не противокорабельна, как об этом заявлял Путин, а на самом деле она создавалась как ядерная ракета средней дальности для запуска с земли.

Такое предположение озвучили аналитики Defence Express.

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"Кремль провел разработку ракеты "Циркон" с дальностью до 1000 км, которая имеет сложный аэробалистический профиль полета в атмосфере. Это позволяет ее перехват на значительных дальностях противоракетами SM-3, которые перехватывают баллистические ракеты вне атмосферы", — отметили в издании.

Украинские аналитики подчеркнули, что из существующих в США комплексов противодействовать "Циркону" может только THAAD, количество которого ограничено семью батареями. Противоракетой SM-6, а также двух стационарных пусковых комплексов в Европе Aegis Ashore, являющихся элементами ПРО высшего эшелона, а также из системы Typhon (две в строю) – эти варианты позволяют прикрыть зону с дальностью до 200-350 км.

Там добавляют, что запуск Циркона может быть осуществлен с модернизированного комплекса Бастион, который в базовой версии осуществляет запуск ракеты Оникс. Под вопросом тогда возможность интегрировать эту ракету в ОТРК "Искандер", который и так использует крылатую ракету Р-500 и баллистическую 9М723.

Напомним, Россия 25 марта ударила по Киеву двумя противокорабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон".

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