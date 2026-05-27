"Это не рай": беженка из Украины откровенно рассказала о настоящих зарплатах в Германии

Реклама

Многие украинцы романтизируют жизнь в Германии и думают, что это рай. Там ведь большие зарплаты, высокий уровень жизни и возможность жить достойно, работая на простейшей работе. Действительно ли все так радужно?

Беженка Людмила Русина откровенно рассказала, какие на самом деле зарплаты в Германии.

Реалии жизни в Германии: сколько на самом деле можно заработать

Людмила поделилась, что немало украинцев работает в Германии за минималку. И чем больше украинцев устраивается в Германии на работу, тем чаще женщина подтверждает свои наблюдения. Зарплаты у украинцев могут отличаться на 300–400 евро в зависимости от образования и навыков.

Реклама

«Часто это не рабочие специальности, а бухгалтеры, инженеры или маркетологи. Иногда о зарплате не пишут в предложениях, и иностранцев приглашают на собеседования специально, зная, что могут получить хорошего специалиста с прекрасным образованием и опытом за минимальные средства», — говорит Людмила.

В немногих случаях в Германии обозначают зарплату в объявлениях. На самом деле, это не желание сэкономить на иностранных работниках, а реалии Германии.

«Когда вы слышите, что кто-то из Германии получает неплохую зарплату, обязательно нужно посчитать, что за этим стоит», — делится женщина.

Довольно неплохо в Германии могут зарабатывать дальнобойщики и водители, однако это тяжелый труд. Если учесть все недоспанные ночи и сверхурочные часы, там получится даже меньше минимальной зарплаты.

Реклама

Работа в три смены часто также оплачивается минимальной зарплатой. Конечно, встречаются и более высокие зарплаты. Но чаще всего украинцы работают за минималку. В Западной Германии, в том числе.

«Так что Германия, как сказала моя учительница на интеграционных курсах, не рай. Но, как я уже рассказывала, минимальная зарплата брутто здесь составляет около 2400 евро, а в Украине — 8600 грн или 165 евро. И нормально прожить на такие средства в Германии вполне реально», — заключает Людмила.

Правила для украинцев за рубежом — последние новости:

Напомним, правительство Чехии одобрило поправку к закону, которая усложняет условия пребывания для украинских беженцев. Если документ поддержит парламент, новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

По словам министра внутренних дел Любомира Метнара, нововведения направлены на предотвращение злоупотреблений и нелегальной миграции, поэтому не коснутся законопослушных иностранцев.

Реклама

В частности, предлагается аннулировать вид на жительство, если лицо с временной защитой находится за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Кроме того, беженцы, получающие гуманитарную помощь, должны находиться в Чехии не менее 16 дней в месяц, за который начисляется выплата.

В то же время, краткосрочные поездки за границу (для посещения родственников или по рабочим делах) останутся разрешенными. По данным чешского МВД, сейчас в стране находится около 385 тысяч украинских беженцев, из которых около 90 тысяч получают финансовую помощь.

Власти отмечают, что в 2026 году было зафиксировано несколько сотен случаев злоупотреблений системой государственной поддержки.

Польша продлила срок действия временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Специальный режим, дающий право на свободное проживание и работу без дополнительных бумаг, после указанной даты не будет обновлен автоматически.

Реклама

Для дальнейшего пребывания в стране украинцам придется оформлять карту побыту (вид на жительство) или легализоваться через работу, обучение или открытие собственного бизнеса, что соответствует рекомендациям Еврокомиссии по переходу на долгосрочные формы проживания.

В то же время польское правительство ужесточило требования к сохранению статуса UKR. Его можно потерять в случае выезда из Польши сроком более 30 дней, получения другого типа вида на жительство или оформления временной защиты в другой стране ЕС.

Кроме того, установлен четкий дедлайн для граждан, у которых во время оформления номера PESEL UKR не было загранпаспорта. Они обязаны подтвердить свое лицо официальным документом до 31 августа 2026, иначе их статус временной защиты будет отменен.

Новости партнеров