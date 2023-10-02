Это не самый плохой сценарий: глава Минобороны Британии сделал заявление о выборах президента в США

По словам Шеппса, важно, что будет происходить после выборов в США.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что его страна станет лидером в поддержке Украины во время войны с РФ независимо от того, кто станет следующим президентом в США. А возможное избрание Дональда Трампа Шеппс назвал не "худшим сценарием".

Об этом говорилось в комментарии министра Шеппса во время мероприятия в рамках конференции Консервативной партии, передает Reuters.

Он также добавил, что не нужно преувеличивать манипуляции вокруг бюджетного процесса в США по поддержке Украины, учитывая исключение дополнительных средств на эти цели из временного бюджета, одобренного Конгрессом 1 октября.

"Я думаю, что мы еще очень далеки от того, чтобы США прекратили свою поддержку", – сказал Шеппс.

По словам министра, если Трамп "отвернется от Украины, не стоит рассчитывать на то, что Европа подставит плечо".

Шеппс считает, что настоящим вопросом будет то, что произойдет после выборов.

"Британия, вне зависимости от того, что происходит в других странах, возьмет на себя роль лидера", – сказал Шеппс.

Тем временем британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия не планирует отправлять в Украину своих военных инструкторов.

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