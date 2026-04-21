«Это не только о Путине»: в Сенате США обеспокоены опасностью от олигархов

США под властью миллиардеров: Сандерс раскрыл масштабы глобальной олигархии

Олигархи есть не только в России или Украине, но даже в Соединенных Штатах. И вообще миллиардеры получили слишком много власти в мире.

Об этом заявил американский сенатор, 84-летний Берни Сандерс в интервью EenVandaag.

По его данным, в США 1 процент самых богатых людей владеет большим состоянием, чем 93 процента населения вместе взятых.

«Возьмем, например, Илона Маска, человека, обладающего большим богатством, чем 53 процента всех американцев», — говорит сенатор.

За 40 лет своей политики Сандерс видел, как богатые только богатеют. По его словам, Соединенные Штаты превратились в олигархию: страну, где небольшая группа сверхбогатых держит бразды правления.

«И это происходит и в Европе. Это большая опасность повсюду в мире. Никогда раньше в истории так мало людей не обладали таким богатством, а значит и такой властью», — считает политик.

По словам Сандерса, американские олигархи контролируют СМИ и, как следствие, то, что видят и читают граждане. И все можно увидеть политические последствия этого.

«Миллиардеры тратят астрономические суммы, чтобы победить кандидатов, которых они не любят, и привести к власти собственных друзей. Когда люди думают о термине „олигархия“, они часто думают о Владимире Путине и его друзьях», — говорит он о российском диктаторе.

«Но это может вас удивить: у нас, в Соединенных Штатах, тоже есть олигархи. И они сейчас подрывают нашу демократию», — подытожил сенатор Сандерс.

Ранее сенатор Берни Сандерс охарактеризовал заявления Трампа как «опасные и психически неуравновешенные».