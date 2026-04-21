«Это не только о Путине»: в Сенате США обеспокоены опасностью от олигархов
Сенатор Сандерс заявил, что США превратились в олигархию и рассказал о том, как миллиардеры подрывают демократию.
Олигархи есть не только в России или Украине, но даже в Соединенных Штатах. И вообще миллиардеры получили слишком много власти в мире.
Об этом заявил американский сенатор, 84-летний Берни Сандерс в интервью EenVandaag.
По его данным, в США 1 процент самых богатых людей владеет большим состоянием, чем 93 процента населения вместе взятых.
«Возьмем, например, Илона Маска, человека, обладающего большим богатством, чем 53 процента всех американцев», — говорит сенатор.
За 40 лет своей политики Сандерс видел, как богатые только богатеют. По его словам, Соединенные Штаты превратились в олигархию: страну, где небольшая группа сверхбогатых держит бразды правления.
«И это происходит и в Европе. Это большая опасность повсюду в мире. Никогда раньше в истории так мало людей не обладали таким богатством, а значит и такой властью», — считает политик.
По словам Сандерса, американские олигархи контролируют СМИ и, как следствие, то, что видят и читают граждане. И все можно увидеть политические последствия этого.
«Миллиардеры тратят астрономические суммы, чтобы победить кандидатов, которых они не любят, и привести к власти собственных друзей. Когда люди думают о термине „олигархия“, они часто думают о Владимире Путине и его друзьях», — говорит он о российском диктаторе.
«Но это может вас удивить: у нас, в Соединенных Штатах, тоже есть олигархи. И они сейчас подрывают нашу демократию», — подытожил сенатор Сандерс.
Ранее сенатор Берни Сандерс охарактеризовал заявления Трампа как «опасные и психически неуравновешенные».