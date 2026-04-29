"Это не твиттер-дипломатия": Украина требует от Израиля арестовать российское судно с краденным зерном

Украина требует от Израиля арестовать российское судно

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что Украина отправила Израилю пакет документов для ареста российского судна с украинским ворованным зерном.

Генеральный прокурор сообщил, что Офис Генерального прокурора инициировал арест морского судна «PANORMITIS» и его груза. По информации от журналистов и разведчиков, там может перевозиться украинское зерно, которое российские оккупанты украли со временно оккупированных территорий Украины.

Запрос о международной правовой помощи уже был направлен в компетентные органы Израиля. Украина просит Израиль о наложении ареста на судно и груз. Также Украина просит об осуществлении обысков, изъятии судебной и грузовой документации, отборе образцов зерна и допросе членов экипажа.

«По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное со временно оккупированных территорий Украины. Продукцию загрузили после перевалки с другого судна. Сейчас оно идет в порт Хайфы», — пишет генпрокурор.

Следователям удалось задокументировать факты незаконной входа судна в закрытые украинские порты. Это нарушение украинского законодательства и международного морского права.

С начала полномасштабной войны РФ украла со временно оккупированных территорий Украины более 1,7 млн. тонн агропродукции на сумму свыше 20 млрд. грн.

«Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами истекло», — подытожил Кравченко.

Сибига отреагировал на судно Панормитис в Хайфе

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал Израиль принять меры по судну «Панормитис».

«Украина официально обратилась к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры в отношении судна „Панормитис“», — написал Сибига.

Он сообщил, что Офис генерального прокурора направил Израилю запрос на основании решения украинского суда об аресте судна в рамках расследования.

«Это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос на международную правовую помощь, требующий ответа», — добавил министр МИД.

Украина ожидает серьезных действий и реакций, а не эмоциональных заявлений.

Скандал с воровством украинского зерна: что предшествовало

Израильские порты продолжают принимать суда с грузами, которые РФ незаконно вывозит с оккупированных территорий. В судах перевозят украинское зерно, украденное Россией со временно оккупированных территорий.

Между Украиной и Израилем может назревать серьезный дипломатический конфликт. 27 апреля в Хайфу прибыл очередной российский корабль, который вез партию украденного украинского зерна.

По информации журналистов расследовательного проекта SeaKrime Центра «Миротворец», на судне «Панормитис» было более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн другого зерна.

Это второй случай, когда Израиль принимает судно с похищенным в Украине зерном.

Украина готовит санкции из-за ворованного зерна. Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Израиль и заявил, что страна должна понести юридическую ответственность:

«Покупка украденного во всех нормальных странах есть деяние, влекущее юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна», — сказал Зеленский.

