"Это не война, а резня": появились жуткие детали зверств ХАМАСа в кибуце Кфар-Аза (фото)

По данным израильских военных, в кибуце Кфар-Аза погибли более 100 человек.

Во вторник, 10 октября, журналисты были допущены к кибуцу Кфар-Аза, чтобы увидеть весь масштаб зверств, совершенных боевиками ХАМАСа, прорвавшихся через забор на краю города, без разбора стреляя по жителям, сжигая дома и убивая целые семьи.

Об этом сообщает издание ABC News.

"Сцена массового убийства"

Вонь смерти была настолько потрясающей, что израильский солдат, извлекавший тело убитого мирного жителя из окна сокрушенного пулями дома, запихнул в нос беруши. Среди рядов деревьев, отягощенных фруктами, и аккуратных газонов кибуца Кфар-Аза на юге Израиля, баскетбольная площадка превратилась в временный морг, где были установлены каталки с убитыми.

Израильские солдаты стоят у тел израильтян, убитых боевиками ХАМАСа в кибуке Кфар-Аза, 10 октября 2023 года/Associated Press

Это была сцена массового убийства, которое, по словам президента США Джо Байдена, стало результатом "кровожадности" террористов ХАМАСа, вторгшихся в сельскохозяйственную общину близ границы с Газой.

“Вы видите, что здесь происходит бойня. Это очень важно видеть», — сказал подполковник Ричард Хехт, представитель Армии обороны Израиля, в интервью ABC News во время ужасной экскурсии по разрушенной общине. "Они [боевики ХАМАСа] вошли и убили гражданских".

"Находили тела целых семей"

Зияющая дыра в заборе, через которую прорвались террористы, многие из которых были на мотоциклах и грузовиках, оставалась открытой, поскольку израильские солдаты стояли рядом и охраняли ее.

Израильский солдат занимает позицию в кибуке Кфар-Аза, 10 октября 2023 года/Associated Press

Почти каждый дом в общине из около 700 человек, основанный в 1951 году еврейскими иммигрантами и беженцами, был либо сожжен, либо испещрен дырами от шаров.

В некоторых домах солдаты обнаружили тела целых семей, рассказал израильский генерал-майор Итай Верув в интервью ABC News.

Вы видите младенцев, матерей, родителей в спальнях, в комнатах для защиты и то, как террористы убивают их, — сказал Верув. Это не война, это не поле сражения. Это резня”.

"Отрезали головы младенцам"

Описывая ужасные находки, которые солдаты делали в домах, Верув сказал: "Они сжигали дома, затем стреляли в грудных детей, отрезали им головы".

ЦАХАЛ был озабочен тем, что некоторые дома были заминированы взрывчаткой, поэтому армия приказала солдатам взорвать некоторые из них, прежде чем войти в них.

Некоторые из тел жертв, которые видели журналисты ABC News, оказались также тайскими рабочими, которые, как считают, работали в кибуце.

Пули лежат на забрызганном кровью коврике в кибуце Кфар-Аза, 10 октября 2023 года/Associated Press

В одном из домов спасатели обнаружили 10-месячных близнецов живыми и невредимыми после того, как их родители спрятали их и забаррикадировали дверь. Родители погибли во время неожиданного нападения, но их дети были спрятаны хорошо, чтобы террористы их не заметили. Их нашли спасатели спустя более 10 часов после кровавого нападения.

Израильский солдат держит собаку в кибуце Кфар-Аза, 10 октября 2023 года/Associated Press

Солдаты ходили от дома к дому, унося тела погибших жителей общины. Верув рассказал ABC News, что некоторые из жертв были изуродованы, а некоторые были обезглавлены.

Убито более 100 человек

Звук черных мешков для трупов, которые застегивали, выносили и клали на грузовики, то и дело можно было услышать в разрушенных домах. В некоторых случаях израильские солдаты молились над телами, прежде чем вывозить их.

Верув сообщил, что в обществе было убито более 100 мужчин, женщин и детей, но точного подсчета пока нет.

Израильские солдаты грузят тела убитых израильтян в кибуке Кфар-Аза, 10 октября 2023 года/Associated Press

Полы многих скромных домов были завалены гильзами. В одном из домов журналисты увидели детскую кровать, залитую кровью. В других домах еда на столах оставалась неприкосновенной.

За пределами домов на земле лежали раздутые и почерневшие тела многих погибших террористов, убитых в интенсивных перестрелках с израильскими солдатами. Многие убитые террористы лежали рядом с мотоциклами, на которых они ворвались в общину. На улицах разбросаны обломки моторизованных парапланов, которые использовались для налета на общину.

На одном из разбитых мотоциклов ХАМАСа, который видели журналисты ABC News, был номерной знак с надписью на арабском языке: "Ваше время закончилось".

Тело боевика ХАМАСа лежит на земле в кибуце Кфар-Аза, 10 октября 2023 года/Associated Press

В десятках других пограничных городов и кибуцев вдоль границы были обнаружены подобные ужасающие сцены, по словам официальных представителей Армии обороны Израиля.

Читайте также: