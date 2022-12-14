Это очень близкая перспектива: у Зеленского высказались о сроках получения от США ПРО Patriot

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что Украина получит от США противоракетные комплексы Patriot, которые Киев просит с начала войны, в кратчайшие сроки.

Об этом советник главы ОП сообщил в эфире 24 канала.

"Раньше они боялись и очень осторожно характеризовали Путина. Сегодня они откровенно говорят, что в любом случае Россия должна проиграть и сесть на скамью подсудимых – как корпоративный бренд. То есть конкретные люди, но в целом Россия. Это очень важно. И это существенно влияет на поставку нам оружия", – утверждает Подоляк.

Советник главы Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что закрыть небо — это приоритетное направление для Украины и ее партнеров.

"Сегодня это приоритет №1 – не только для Украины, но и для наших партнеров. Поэтому я не сомневаюсь, что в максимально скорые сроки мы получим не только Patriot, но и другие системы ЗРК и ПРО", – считает Подоляк.

Он считает, что поставки ПРО разблокируют возможность другим странам предоставлять нам мощное оружие.

"Все. Любое новое супероборудование, находящееся на вооружении стран НАТО, может заходить в Украину и использоваться. Мы де-факто фиксируем, что являемся представителями военного альянса европейского сообщества цивилизованного мира", – акцентирует Подоляк.

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США планируют передать Украине ПРО Patriot: что известно

13 декабря американские СМИ проинформировали, что администрация президента Джо Байдена завершает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным CNN, решение будет официально принято уже на этой неделе.

В Министерстве обороны США подтвердили информацию, что планируют отправить в Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Президент США Джо Байден согласится передать Украине системы ПВО Patriot, но только после того, как в Пентагоне будет представлен отчет о плане подготовки поставок вооружения.

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