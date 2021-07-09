"Это очень энергозатратное занятие": привитым против COVID-19 россиянам запретили заниматься сексом

"Это очень энергозатратное занятие": привитым против COVID-19 россиянам запретили заниматься сексом

Гражданам не рекомендуют нагружать организм после процедуры.

Повышенные нагрузки, такие как спорт и секс, не рекомендуются сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, передает Радио1.

Так Грайфер ответил на вопрос о том, что, если после вакцинации в первые дни нельзя заниматься спортом, значит ли это, что привитым в настоящее время противопоказан секс.

"Я думаю, и это в принципе всем известно, что секс — очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, что повышенные нагрузки, в том числе занятия сексом, не рекомендованные после вакцинации", — заявил российский чиновник.

Напомним:

Россию атакует штамм "Дельта". 29 июня там зафиксировали абсолютный с начала пандемии рекорд смертей от коронавируса — там за сутки умерли 652 человека.

от коронавируса — там за сутки умерли 652 человека. В Москве и области из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели обязательную вакцинацию людей , которые работают в сфере торговли и услуг. Главный санитарный врач принял постановление об обязательной вакцинации 60% занятых жителей города — работников сферы услуг.

, которые работают в сфере торговли и услуг. Главный санитарный врач принял постановление об обязательной вакцинации 60% занятых жителей города — работников сферы услуг. А Совет ректоров высших учебных заведений предложил с сентября допускать на обучение только тех студентов, которые сделали прививки от коронавируса.

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