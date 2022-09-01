"Это очень серьезная сумма": Польша потребует от Германии репарации за Вторую мировую войну

Лидер правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Германия должна выплатить Польше репарации за нанесенный ущерб во время Второй мировой войны. Сумма репараций оценивается более чем в 6,2 трлн злотых (более 1,5 трлн долл. по состоянию на 2021 год).
Политик отметил, что оцененная Польшей сумма нанесенных потерь определена "консервативным методом, и ее можно значительно увеличить".
Об этом Качиньский сказал 1 сентября во время презентации рапорта о потерях, понесенных Польшей в результате агрессии и немецкой оккупации во время Второй мировой войны, пишет "Укринформ".
"Это очень серьезная сумма – 6 трлн 200 млрд злотых. Но с точки зрения Германии и принимая во внимание то, что такого рода возмещение выплачивается десятилетиями, а возмещение Франции за Первую мировую войну завершили выплачивать около 10 лет назад, то эта сумма для немецкой экономики есть вполне возможной и она ее существенно не обременит", – считает лидер PiS.
Он добавил, что этот рапорт не включает потери, которые во время войны Польша понесла от советского агрессора.
Рапорт состоит из трех томов: оценка материальных и нематериальных потерь, причиненных Германией Польши в годы войны; фотодокументация преступлений гитлеровцев, каталог со списком преступлений немцев в Польше. Об этом рассказал руководитель группы экспертов, депутат PiS Аркадиуш Мулярчик. Он добавил, что над рапортом работали более 30 специалистов – экономистов, архивистов, историков, оценщиков имущества.
По словам Мулярчика, в пересчете на доллары США по состоянию на 2021 год, общая сумма репараций, требуемая Варшавой, составляет 1 трлн 532 млрд 170 млн дол.
Наибольшую часть этой суммы составляет оценка потерь жизней 5,2 млн граждан Польши (более 900 млрд долл.), а также инфраструктуры страны (более 170 млрд долл.).
Напомним, в июле замруководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Украина может рассчитывать на замороженные российские золотовалютные резервы в качестве части репараций. И работа над этим продолжается.
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