"Это очень серьезно": в МИД Румынии заявили, что война в Украине затронула их страну

Ситуация с безопасностью усугубляется, отметили в ведомстве.

Война Российской Федерации против Украины коснулась непосредственно Румынии.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

Луминица Одобеску высказалась о падении на территории своей страны обломков БПЛА, подобных тем, которыми россияне атакуют украинскую портовую инфраструктуру на Дунае.

"Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан", — сказала она.

Глава МИД подчеркнула, что данный инцидент является нарушением воздушного пространства Румынии. Министр также упомянула о том, что румынские власти "решительно осудили" все удары ВС РФ по украинской гражданской инфраструктуре.

"Ситуация с безопасностью в нашем регионе ухудшается... То, что Россия в последнее время делает в нашем регионе – возмутительно", — заявила Одобеску.

На территории Румынии упали российские беспилотники: что известно

4 сентября глава Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что во время ночной массированной Вооруженных Сил Российской Федерации произошел взрыв нескольких российских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа "Shahed 136" на территории Румынии, недалеко от Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Накануне власти страны, являющейся членом НАТО, также объявили о строительстве укрытий для гражданских на пограничных.

Следует отметить, что после инцидентов в Румынии несколько раз вызывали российского дипломата. В МИД в очередной раз отметили протест против очередного нарушения воздушного пространства Румынии российскими дронами.

Россияне атаковали беспилотниками припортовую и пограничную инфраструктуру Измаильского района Одесчины в ночь на 26 сентября. Дроны повредили здание пункта пропуска, склады и около 30 грузовиков.

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