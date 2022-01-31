"Это очень тревожное заявление" — Кремль о новых вероятных санкциях Британии, направленных против российских олигархов

"Это очень тревожное заявление" — Кремль о новых вероятных санкциях Британии, направленных против российских олигархов

В Кремле считают, что заявления британского МИДа о возможных санкциях в адрес России демонстрируют непредсказуемость Лондона.

В Министерстве иностранных дел РФ встревожены заявлением Великобритании о введении нового пакета санкции против России, который направлен против российских олигархов.

Об этом заявил глава российского ведомства, пишет ТАСС.

По его словам, заявления британского МИД о возможных санкциях в адрес России демонстрируют непредсказуемость Лондона.

"Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует непредсказуемость Лондона, и наверняка это повод для серьезного беспокойства вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур", — сказал Песков.

Кроме этого, дипломат Кремля считает, что в случае введения финансовых ограничений против РФ Великобритания угрожает собственному бизнесу. Поскольку, по его мнению, несколько крупных британских компаний выступают как стратегические партнеры, соинвесторы, акционеры многих российских компаний.

Напомним, 31 января Министерство иностранных дел Великобритании планирует ввести жесткие санкции против России. Под угрозой оказалась собственность русских олигархов в Лондоне. Таким образом, премьер-министр Борис Джонсон стремится сдержать Москву от вторжения в Украину.

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