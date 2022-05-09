"Это очень важная помощь": что Байден сказал перед подписанием закона о ленд-лизе для Украины

"Это очень важная помощь": что Байден сказал перед подписанием закона о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это второй раз за всю историю Америки, когда страна вводит эту программу.

Американский президент назвал, что "это чрезвычайно важная помощь", поскольку Украина борется за демократию и платит за это высокую цену — собственные жизни.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по подписанию исторического документа в понедельник, 9 мая.

"Сегодня (9 мая – ред.) вместе с сенатором Беном Карденом, конгрессменкой Спарс, с которой я недавно говорил о ее семье в Украине, я планирую подписать закон, сделать из законопроекта закон, над которыми работали эти люди (американские чиновники – ред.). Это законопроект, который оказывает важную помощь Украине, украинскому народу в борьбе за демократию против этой брутальной войны", — отметил Байден.

Американский лидер поблагодарил конгрессменов за принятие этого законопроекта.

"Я хочу поблагодарить конгрессменов, законодателей, за то, что был принят этот законопроект. Это чрезвычайно важная помощь Украине. Каждый день Украина платит своими жизнями за происходящее. Невозможно поверить в те зверства, которые происходят со стороны РФ. Конечно, мы поддерживаем Украину, эти шаги затратные, но прятаться от агрессии еще более затратно", — сказал амеркианский лидер.

Президент США напомнил, что программа "ленд-лиз" была введена во время Второй мировой войны, когда Европа нуждалась в помощи Америки.

"Такая программа была в прошлый раз во время Второй мировой войны. Сейчас такое время, что Европа требует еще больше нашей помощи. Идея, которая объединила эти 27 европейских стран и создала из них мировую силу, важна, они являются нашими партнерами. Хочу сказать, что эта помощь есть, потому что Украина важна для всех. Путинская война захотела еще раз разрушить Европу, демократическое будущее Украины", — подчеркнул Байден.

Напомним, президент США Джо Байден 9 мая подписал законопроект о ленд-лизе для Украины, в рамках которого — увеличение объема поставки оружия и ускорения темпов предоставления его Украине.

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