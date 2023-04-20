"Это очевидно, как восход Солнца": Путин, уцепившись за стол, поразмышлял о многополярности

Во время своей речи Путин уже традиционно уцепился руками за стол.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "многополярность в мире будет только усиливаться, а те, кто этому препятствует, проиграют".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Этот тренд — тенденция к многополярности в мире — неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", — заявил диктатор на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Во время заседания Путин уже традиционно, изо всех сил уцепился руками за стол. В Сети ранее предполагали, что диктатор вынужден сидеть в такой позе из-за своей болезни.

Путин снова сидел, уцепившись руками за стол.

Ранее экс-офицер спецслужб РФ Глеб Каракулов рассказал действительно ли Путин смертельно болен.

Российский политолог Валерий Соловей заявил, что Путин выступает публично после приема сильных стимуляторов.

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