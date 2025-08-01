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«Это отвратительно» – Трамп сделал новое заявление о России
Президент США выразил готовность ввести санкции в отношении России через 8 дней.
Президент США Дональд Трамп назвал отвратительными последние массированные обстрелы Россией украинских городов, в результате которых погибли десятки человек.
Об этом сообщает Clash Report .
«Я считаю, что это противно, то, что они делают. Я считаю это отвратительно. Это война Байдена – это не моя война. Но я сказал, что если меня выберут, я попытаюсь остановить это. Я считаю, то, что делает Россия, это очень грустно. Многие россияне гибнут… Украинцы гибнут», - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов о ракетно-дроновых обстрелах Россией украинских территорий.
В то же время он добавил, что Соединенные Штаты действительно не участвуют в этой войне и не должны.
Вместе с тем американский лидер также выразил готовность ввести санкции в отношении России, если через 8 дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны.
«Да, у нас есть около восьми дней. Да, мы собираемся ввести санкции. Я не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю лучше кого-либо о санкциях, тарифах и т.д. Я не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы собираемся это сделать», - сказал Трамп.
Напомним, ранее высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН заявил, что Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире и президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа.