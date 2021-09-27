"Это пандемия невакцинированных": Байден получил третью прививку в прямом эфире

На собственном примере президент США показал, для какой категории населения является важной дополнительная доза вакцины.

В понедельник, 27 сентября, президент США Джо Байден в третий раз сделал прививку третьей дозой вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

В Twitter Белого дома вакцинацию президента транслировали в прямом эфире.

Перед прививкой Байден подчеркнул, что дополнительная доза вакцины важна для граждан в возрасте 65+ и призвал их последовать его примеру. В то же время он подчеркнул, что есть необходимость охватить вакцинацией как можно большее количество людей, поскольку около 23% американцев, подлежащих вакцинации, до сих пор не сделали ни одной прививки.

"Это пандемия невакцинированных. Вот почему я продвигаю требования о вакцинации везде, где только можно", — добавил глава Белого дома.

По мнению Байдена, это "явное меньшинство" невакцинированных наносит большой вред другой части граждан страны.

Happening Now: President Biden delivers remarks and receives his COVID-19 booster shot. https://t.co/ksllh16p7w — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2021

В своем видеообращении перед вакцинацией президент США напомнил, что дополнительную дозу вакцины рекомендуется тем, кто сделал прививку двумя дозами вакцины Pfizer более 6 месяцев назад, они "имеют 65 лет или больше, это взрослые после 18 лет с определенными осложнениями, такими как диабет или ожирение, а также те, кто подвергается повышенному риску заболеть COVID-19, из-за того, где они работают или живут, включая учителей, работников сферы здравоохранения ".

Напомним, что 78-летний Джо Байден подпадает под рекомендацию дополнительной вакцинации по возрасту. Он получил прививку второй дозой вакцины 11 января. Впервые президент США вакцинировался еще 21 декабря 2020 года.

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