Россия говорит, что она "антиколониальная страна", но ее действия показывают ровно противоположное, сказала министерша.

Саммит "Россия — Африка ", который проходит в Санкт-Петербурге, есть ничто иное как пиар-шоу российского диктатора Путина.

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Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, информирует ZDF.

Она напомнила, что кремлевский режим обещает странам Африки дешевое зерно, но бомбардирует украинские порты.

"Тот, кто обещает африканским странам дешевую российскую пшеницу и при этом бомбит украинские зерновые порты, хочет не бороться с голодом, а только создавать новые зависимости", — подчеркнула министр.

Она отметила, что Россия говорит, что она "антиколониальная страна", но ее действия показывают противоположное.

"Это (саммит Россия — Африка — ред.) — пиар-шоу Путина", — подчеркнула Шульце.

Напомним, ранее сообщалось, что на продолжающемся в российском Санкт-Петербурге форуме "Россия – Африка" глава Африканского союза президент Коморских островов Азали Ассумани обратился к участникам прежнего "зернового соглашения" с просьбой облегчить доставку российского и украинского зерна на континент.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры после выхода государства из "зернового соглашения" в течение девяти дней атак по югу Украины повредили или частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

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