"Это почти кладбище": что происходит в больнице "Аль-Шифа" на севере Газы (фото, видео)

Крошечные младенцы, утонувшие в больших пеленках, лежат рядами на обычной больничной койке, застеленной алюминиевой фольгой. Грудные клетки почти всех недоношенных новорожденных выпячиваются линиями сквозь кожу. Фольга – это импровизированное решение, чтобы сохранить тепло и не дать младенцам, которые весят всего несколько килограммов каждый и должны находиться в инкубаторах, умереть от холода.

Что происходит в больнице "Аль-Шифа" на севере Газы, читайте в адаптации материала The Independent.

По словам палестинских медиков, трое из 39 младенцев в больнице "Аль-Шифа", крупнейшей в Газе, умерли из-за того, что закончилось топливо, а инкубаторы выключились. По данным министерства здравоохранения Газа, контролируемого ХАМАСом, в общей сложности 32 пациента скончались после того, как в субботу, 11 ноября, в аварийном генераторе больницы "Аль-Шифа" закончилось топливо.

Больница как прикрытие

Пространный комплекс, который Израиль обвиняет боевиков ХАМАСа в использовании в качестве прикрытия для подземной сети оперативных тоннелей, окружен подошедшими к воротам объекта израильскими танками и войсками. Израильские военные заявляют, что борются с ХАМАСом на территории вокруг больницы, где нет электричества, воды, пищи, медикаментов и оборудования.

Министерство здравоохранения утверждает, что больницу обстреливают снайперы и беспилотники. Хирург, работающий в больнице "Врачи без границ" (MSF) в Аль-Шифе, записал сообщение, в котором говорится: "Есть снайпер, который атаковал пациентов, у них огнестрельные ранения, мы прооперировали трех из них... Ситуация очень плохая, бесчеловечная. Это закрытая территория, о нас никто не знает.

Фольга для обогрева младенцев

Доктор Медхат Аббас, директор больницы "Аль-Шифа" и высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения в Газе, сообщил, что четверо недоношенных детей в больнице не имеют матерей, поскольку они родились в результате экстренного кесарева сечения, когда их раненые матери умирали.

Premature infants at al-Shifa Hospital in Gaza cry out for assistance, while the Israeli blockade of the hospital persists for the fourth consecutive day, with no access to food, water, electricity, or aid. pic.twitter.com/16LB3XHlma — PALESTINE ONLINE (@OnlinePalEng) November 14, 2023

"Для поддержания жизни им нужна такая же температура, как и у матери, а это возможно только с помощью инкубаторов, которые согревают младенцев и обеспечивают специальный свет, чтобы защитить их от желтухи, а также искусственное дыхание, если оно необходимо", — сказал доктор. Аббас.

Младенцы в больнице "Аль-Шифа"/X (Twitter)

“Сейчас из-за нехватки электроэнергии наши врачи собрали их в этих обычных кроватях и накрыли алюминиевой фольгой, чтобы согреть их. В Газе становится все холоднее, поэтому без должного контроля температуры некоторые из них могут умереть”, — добавил он.

Больница в полной блокаде

Боевые действия уже несколько дней ведутся в районе Аль-Шифы, поскольку Израиль активизировал наземные операции. Он начал военную кампанию против ХАМАС после нападения на территорию Израиля, в результате которого погибли более 1200 человек и около 240 заложников были вывезены обратно в Газу. Кампания также включает почти непрерывные бомбардировки Газа и блокаду. Министерство здравоохранения Сектора Газа, которым руководит ХАМАС, заявляет, что были убиты более 11 000 человек, в том числе более 4600 детей.

Доктор Ахмед Эль Мохаллалати, хирург в Аль-Шифе, ухаживающий за младенцами, сказал, что больница находится в "полной блокаде", и недоношенные дети, обычно находящиеся в индивидуальных инкубаторах, выстроенные по восемь на кровати, согреваются за счет остатков энергии, что осталась.

“Танки стоят перед больницей. Мы находимся в полной блокаде”, – сказал он агентству Reuters во время телефонного разговора.

После смерти трех младенцев он добавил: "Мы ожидаем, что с каждым днем смертей будет больше".

Топливо и эвакуация

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, 12 ноября, что Израиль предложил топливо Аль-Шифи, но боевики ХАМАС отказались его получить. Израильские военные заявили, что войска оставили 300 литров горючего для питания аварийных генераторов у входа в больницу, но снова заявили, что эти предложения были заблокированы ХАМАСом. Главный военный спикер Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, позже заявил, что израильские военные помогут эвакуировать младенцев из больницы по просьбе персонала Аль-Шифы.

Министерство здравоохранения сообщило The Independent, что израильские власти связались с директором больницы Аль-Шифа и предложили больнице 300 литров дизельного топлива и попросили отправить кого-то, чтобы забрать его. Директор больницы отказался от предложения, опасаясь, что это будет слишком опасно и попросил доставить горючее через Красный Крест, на что Израиль ответил отказом.

Израиль отверг предположение о том, что персонал подвергается нападению, если они заберут горючее.

"Обратите внимание, что норма потребления дизельного топлива в больнице "Аль-Шифа" составляет 500 литров в час", — говорится в заявлении.

Отвечая на вопрос о топливе и эвакуации, представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра сказал, что они не были проинформированы о каком-либо механизме вывоза младенцев в безопасную больницу. "Пока мы молимся за их безопасность и за то, чтобы не потерять больше детей", — добавил он.

"Смертельная ловушка"

Палестинские врачи сообщили The Independent, что примерно 650 пациентов, оставшихся в "Аль-Шифе", оказались в ловушке "круга смерти", поскольку военная техника подъехала к юго-восточным воротам комплекса, где расположено родильное отделение. Другие медики, в том числе работающие с международной медицинской благотворительной организацией MSF, сообщили на этой неделе, что эвакуация была невозможной, поскольку людей обстреливали, когда они пытались выйти. Говорят, что около 500 сотрудников все еще находятся в больнице.

Израиль неоднократно отрицал обстрел больницы, из которой за последние дни сбежали тысячи людей, и настаивает на том, что ХАМАС использует ее как основную оперативную отрицающую оперативную базу.

"Это почти кладбище"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также предупредил, что Аль-Шифа "больше не функционирует как больница". По его словам, количество смертей среди пациентов значительно возросло, а "ужасная и опасная ситуация" в больнице, которая осталась без электричества и воды на три дня, ухудшается "постоянными перестрелками и бомбардировками в этом районе".

Спикер ВОЗ Кристиан Линдмайер позже сообщил BBC: «Вокруг больницы лежат мертвые тела, о которых невозможно позаботиться, их даже нельзя похоронить или увезти в какой-то морг… Больница больше не работает так, как должна. Это почти кладбище”.

Доктор Мохамед Табаша, заведующий педиатрическим отделением больницы Аль-Шифа, сказал, что он боится, что в ближайшие несколько часов он может потерять еще больше детей. В разговоре с Reuters он сказал, что в выходные они были вынуждены переложить младенцев на обычные кровати.

Младенцы в больнице "Аль-Шифа"/X (Twitter)

"Я никогда в жизни не ожидал, что мне придется положить 39 младенцев бок о бок на кровать, каждый из которых имеет свою болезнь, да еще и в условиях острой нехватки медицинского персонала и молока", — сказал доктор Табаша.

“Я не могу сказать, как долго они продержатся. Я могу потерять еще двоих детей сегодня или через час”, — добавил он.

Доктор Аббас рассказал The Independent, что на территории Аль-Шифы разлагаются 100 тел, которые не могут быть похоронены, поскольку это слишком опасно. "Пятьдесят находятся в больнице, а 60 — в моргах, которые не работают из-за отсутствия электричества", — прокомментировал доктор Аббас.

Бои также велись во второй большой больнице на севере Газы, Аль-Кудс, также прекратившей работу. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что больница была оцеплена сильным артиллерийским огнем, и конвой, отправленный для эвакуации пациентов и персонала, не смог добраться до нее.

Израиль заявил, что убил "примерно 21 террориста" в Аль-Кудсе ответным огнем после того, как боевики открыли огонь со стороны входа в больницу. Израиль обнародовал видеозапись, на которой якобы видна группа мужчин у ворот больницы, один из которых, как представляется, имел при себе гранатомет.

Страна добавила к своим утверждениям, что больницы используются военными, обнародовав в понедельник, 13 ноября, вечером видеозапись, на которой видно, что в подвале больницы Рантиси в Газе было обнаружено оружие, а также признаки содержания заложников.

BREAKING:



The Israeli Army took control of the Rantisi children’s hospital in Gaza & found a secret tunnel leading 20 m below ground to a Hamas command & control center.



Weapons, baby bottles & motorcycles in the tunnel indicate hostages were held there pic.twitter.com/ArFWOqfkgl — Visegrád 24 (@visegrad24) November 13, 2023

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