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"Это почти кладбище": что происходит в больнице "Аль-Шифа" на севере Газы (фото, видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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"Это почти кладбище": что происходит в больнице "Аль-Шифа" на севере Газы (фото, видео)

Больница "Аль-Шифа"/X (Twitter)

Палестинские чиновники от здравоохранения говорят, что пациенты умирают из-за нехватки электроэнергии, поскольку боевые действия между Израилем и ХАМАСом усиливаются.

Крошечные младенцы, утонувшие в больших пеленках, лежат рядами на обычной больничной койке, застеленной алюминиевой фольгой. Грудные клетки почти всех недоношенных новорожденных выпячиваются линиями сквозь кожу. Фольга – это импровизированное решение, чтобы сохранить тепло и не дать младенцам, которые весят всего несколько килограммов каждый и должны находиться в инкубаторах, умереть от холода.

Что происходит в больнице "Аль-Шифа" на севере Газы, читайте в адаптации материала The Independent.

По словам палестинских медиков, трое из 39 младенцев в больнице "Аль-Шифа", крупнейшей в Газе, умерли из-за того, что закончилось топливо, а инкубаторы выключились. По данным министерства здравоохранения Газа, контролируемого ХАМАСом, в общей сложности 32 пациента скончались после того, как в субботу, 11 ноября, в аварийном генераторе больницы "Аль-Шифа" закончилось топливо.

Больница как прикрытие

Пространный комплекс, который Израиль обвиняет боевиков ХАМАСа в использовании в качестве прикрытия для подземной сети оперативных тоннелей, окружен подошедшими к воротам объекта израильскими танками и войсками. Израильские военные заявляют, что борются с ХАМАСом на территории вокруг больницы, где нет электричества, воды, пищи, медикаментов и оборудования.

Министерство здравоохранения утверждает, что больницу обстреливают снайперы и беспилотники. Хирург, работающий в больнице "Врачи без границ" (MSF) в Аль-Шифе, записал сообщение, в котором говорится: "Есть снайпер, который атаковал пациентов, у них огнестрельные ранения, мы прооперировали трех из них... Ситуация очень плохая, бесчеловечная. Это закрытая территория, о нас никто не знает.

Фольга для обогрева младенцев

Доктор Медхат Аббас, директор больницы "Аль-Шифа" и высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения в Газе, сообщил, что четверо недоношенных детей в больнице не имеют матерей, поскольку они родились в результате экстренного кесарева сечения, когда их раненые матери умирали.

"Для поддержания жизни им нужна такая же температура, как и у матери, а это возможно только с помощью инкубаторов, которые согревают младенцев и обеспечивают специальный свет, чтобы защитить их от желтухи, а также искусственное дыхание, если оно необходимо", — сказал доктор. Аббас.

Младенцы в больнице
Младенцы в больнице "Аль-Шифа"/X (Twitter)

“Сейчас из-за нехватки электроэнергии наши врачи собрали их в этих обычных кроватях и накрыли алюминиевой фольгой, чтобы согреть их. В Газе становится все холоднее, поэтому без должного контроля температуры некоторые из них могут умереть”, — добавил он.

Больница в полной блокаде

Боевые действия уже несколько дней ведутся в районе Аль-Шифы, поскольку Израиль активизировал наземные операции. Он начал военную кампанию против ХАМАС после нападения на территорию Израиля, в результате которого погибли более 1200 человек и около 240 заложников были вывезены обратно в Газу. Кампания также включает почти непрерывные бомбардировки Газа и блокаду. Министерство здравоохранения Сектора Газа, которым руководит ХАМАС, заявляет, что были убиты более 11 000 человек, в том числе более 4600 детей.

Доктор Ахмед Эль Мохаллалати, хирург в Аль-Шифе, ухаживающий за младенцами, сказал, что больница находится в "полной блокаде", и недоношенные дети, обычно находящиеся в индивидуальных инкубаторах, выстроенные по восемь на кровати, согреваются за счет остатков энергии, что осталась.

“Танки стоят перед больницей. Мы находимся в полной блокаде”, – сказал он агентству Reuters во время телефонного разговора.

После смерти трех младенцев он добавил: "Мы ожидаем, что с каждым днем смертей будет больше".

Топливо и эвакуация

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, 12 ноября, что Израиль предложил топливо Аль-Шифи, но боевики ХАМАС отказались его получить. Израильские военные заявили, что войска оставили 300 литров горючего для питания аварийных генераторов у входа в больницу, но снова заявили, что эти предложения были заблокированы ХАМАСом. Главный военный спикер Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, позже заявил, что израильские военные помогут эвакуировать младенцев из больницы по просьбе персонала Аль-Шифы.

Министерство здравоохранения сообщило The Independent, что израильские власти связались с директором больницы Аль-Шифа и предложили больнице 300 литров дизельного топлива и попросили отправить кого-то, чтобы забрать его. Директор больницы отказался от предложения, опасаясь, что это будет слишком опасно и попросил доставить горючее через Красный Крест, на что Израиль ответил отказом.

Израиль отверг предположение о том, что персонал подвергается нападению, если они заберут горючее.

"Обратите внимание, что норма потребления дизельного топлива в больнице "Аль-Шифа" составляет 500 литров в час", — говорится в заявлении.

Отвечая на вопрос о топливе и эвакуации, представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кудра сказал, что они не были проинформированы о каком-либо механизме вывоза младенцев в безопасную больницу. "Пока мы молимся за их безопасность и за то, чтобы не потерять больше детей", — добавил он.

"Смертельная ловушка"

Палестинские врачи сообщили The Independent, что примерно 650 пациентов, оставшихся в "Аль-Шифе", оказались в ловушке "круга смерти", поскольку военная техника подъехала к юго-восточным воротам комплекса, где расположено родильное отделение. Другие медики, в том числе работающие с международной медицинской благотворительной организацией MSF, сообщили на этой неделе, что эвакуация была невозможной, поскольку людей обстреливали, когда они пытались выйти. Говорят, что около 500 сотрудников все еще находятся в больнице.

Израиль неоднократно отрицал обстрел больницы, из которой за последние дни сбежали тысячи людей, и настаивает на том, что ХАМАС использует ее как основную оперативную отрицающую оперативную базу.

"Это почти кладбище"

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус также предупредил, что Аль-Шифа "больше не функционирует как больница". По его словам, количество смертей среди пациентов значительно возросло, а "ужасная и опасная ситуация" в больнице, которая осталась без электричества и воды на три дня, ухудшается "постоянными перестрелками и бомбардировками в этом районе".

Спикер ВОЗ Кристиан Линдмайер позже сообщил BBC: «Вокруг больницы лежат мертвые тела, о которых невозможно позаботиться, их даже нельзя похоронить или увезти в какой-то морг… Больница больше не работает так, как должна. Это почти кладбище”.

Доктор Мохамед Табаша, заведующий педиатрическим отделением больницы Аль-Шифа, сказал, что он боится, что в ближайшие несколько часов он может потерять еще больше детей. В разговоре с Reuters он сказал, что в выходные они были вынуждены переложить младенцев на обычные кровати.

Младенцы в больнице
Младенцы в больнице "Аль-Шифа"/X (Twitter)

"Я никогда в жизни не ожидал, что мне придется положить 39 младенцев бок о бок на кровать, каждый из которых имеет свою болезнь, да еще и в условиях острой нехватки медицинского персонала и молока", — сказал доктор Табаша.

“Я не могу сказать, как долго они продержатся. Я могу потерять еще двоих детей сегодня или через час”, — добавил он.

Доктор Аббас рассказал The Independent, что на территории Аль-Шифы разлагаются 100 тел, которые не могут быть похоронены, поскольку это слишком опасно. "Пятьдесят находятся в больнице, а 60 — в моргах, которые не работают из-за отсутствия электричества", — прокомментировал доктор Аббас.

Бои также велись во второй большой больнице на севере Газы, Аль-Кудс, также прекратившей работу. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что больница была оцеплена сильным артиллерийским огнем, и конвой, отправленный для эвакуации пациентов и персонала, не смог добраться до нее.

Израиль заявил, что убил "примерно 21 террориста" в Аль-Кудсе ответным огнем после того, как боевики открыли огонь со стороны входа в больницу. Израиль обнародовал видеозапись, на которой якобы видна группа мужчин у ворот больницы, один из которых, как представляется, имел при себе гранатомет.

Страна добавила к своим утверждениям, что больницы используются военными, обнародовав в понедельник, 13 ноября, вечером видеозапись, на которой видно, что в подвале больницы Рантиси в Газе было обнаружено оружие, а также признаки содержания заложников.

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