«Это помогает Путину»: в Конгрессе США взорвались критикой из-за новых ограничений Starshield для Украины

Терминал Starlink / © reuters.com

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Конгрессмен США от Республиканской партии Дон Бэйкон выступил против повторного введения ограничений в работе спутниковой системы Starshield, используемой украинскими военными.

Об этом американский политик написал в соцсети Х.

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Бейкон подчеркнул, что ограничения скорости и доступа к военной версии Starlink вновь вступили в силу. Он также обратил внимание, что ответственность за это решение может лежать как на администрации США, так и на руководстве компании SpaceX.

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«Ограничение и снижение скорости работы Starshield (военного направления Starlink) снова вступили в силу, что мешает Украине защищаться. Независимо от того, приняла ли это решение исполнительная власть или господин Маск, оно приводит к гибели еще большего количества украинцев. Эти действия помогают военному преступнику Путину», – написал конгрессмен.

Отдельно Бейкон призвал американский Конгресс провести тщательное расследование, чтобы выяснить, кто принял решение о повторном ограничении работы системы.

«Конгресс должен провести тщательный контроль по этому делу и четко определить ответственных. Становиться на сторону тирана — это не по-американски», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что украинские военные уже несколько дней снова фиксируют значительные сбои в работе Starshield (защищенная сеть спутников Starlink) над территорией Украины .

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Мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что очередное ограничение скорости спутниковой связи Starlink сказывается на работе противовоздушной обороны .

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