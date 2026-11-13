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«Это помогает Путину»: в Конгрессе США взорвались критикой из-за новых ограничений Starshield для Украины
Он заявил, что такие меры усложняют оборону Украины и могут приводить к новым потерям среди украинцев.
Конгрессмен США от Республиканской партии Дон Бэйкон выступил против повторного введения ограничений в работе спутниковой системы Starshield, используемой украинскими военными.
Об этом американский политик написал в соцсети Х.
Бейкон подчеркнул, что ограничения скорости и доступа к военной версии Starlink вновь вступили в силу. Он также обратил внимание, что ответственность за это решение может лежать как на администрации США, так и на руководстве компании SpaceX.
«Ограничение и снижение скорости работы Starshield (военного направления Starlink) снова вступили в силу, что мешает Украине защищаться. Независимо от того, приняла ли это решение исполнительная власть или господин Маск, оно приводит к гибели еще большего количества украинцев. Эти действия помогают военному преступнику Путину», – написал конгрессмен.
Отдельно Бейкон призвал американский Конгресс провести тщательное расследование, чтобы выяснить, кто принял решение о повторном ограничении работы системы.
«Конгресс должен провести тщательный контроль по этому делу и четко определить ответственных. Становиться на сторону тирана — это не по-американски», — добавил политик.
Ранее сообщалось, что украинские военные уже несколько дней снова фиксируют значительные сбои в работе Starshield (защищенная сеть спутников Starlink) над территорией Украины .
Мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что очередное ограничение скорости спутниковой связи Starlink сказывается на работе противовоздушной обороны .