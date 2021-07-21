"Это потому, что вы жили без мужчин": 55-летняя монахиня с "юным" лицом взорвала Сеть

"Это потому, что вы жили без мужчин": 55-летняя монахиня с "юным" лицом взорвала Сеть

Женщина раскрыла секрет своей молодости и удивила пользователей Сети.

55-летняя монахиня Моника из Нью-Джерси (США) стала популярной в TikTok после того, как раскрыла свой настоящий возраст. Однако многие пользователи уверены, что ей не более 30, ведь она выглядит гораздо моложе своих лет. Они связывают это с тем, что "монахиня долгий период времени живет без мужа".

Об этом пишет издание Mirror.

В своем видеоблоге она делится информацией о монастырской жизни, а иногда и личными подробностями.

В своем последнем посте она объясняет, что у нее на самом деле нет регулярного ухода за кожей, но признает: "Вероятно, у меня на несколько меньше морщин, чем у кого-то другого моего возраста. Люди, которые говорят, что я выгляжу так, будто мне тридцать, и пишут смешные комментарии о том, что это связано с отсутствием мужа в моей жизни, дают мне лишний повод для смеха", — пояснила женщина.

Женщина уверяет, что использует детский крем и средства от солнца.

Многих пользователей Сети удивил тот факт, что женщина выглядит очень молодо — на ее лице почти нет морщин

- Это потому, что вы жили без мужчин

- Это называется — нет мужа, нет детей

- Бьюсь об заклад, что отказ от мужчин тоже помогает

- Мне 21 год, и ваша кожа выглядит в 10 раз лучше, чем моя

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