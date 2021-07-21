"Это потому, что вы жили без мужчин": 55-летняя монахиня с "юным" лицом взорвала Сеть

Женщина раскрыла секрет своей молодости и удивила пользователей Сети.
55-летняя монахиня Моника из Нью-Джерси (США) стала популярной в TikTok после того, как раскрыла свой настоящий возраст. Однако многие пользователи уверены, что ей не более 30, ведь она выглядит гораздо моложе своих лет. Они связывают это с тем, что "монахиня долгий период времени живет без мужа".
Об этом пишет издание Mirror.
В своем видеоблоге она делится информацией о монастырской жизни, а иногда и личными подробностями.
В своем последнем посте она объясняет, что у нее на самом деле нет регулярного ухода за кожей, но признает: "Вероятно, у меня на несколько меньше морщин, чем у кого-то другого моего возраста. Люди, которые говорят, что я выгляжу так, будто мне тридцать, и пишут смешные комментарии о том, что это связано с отсутствием мужа в моей жизни, дают мне лишний повод для смеха", — пояснила женщина.
Женщина уверяет, что использует детский крем и средства от солнца.
Многих пользователей Сети удивил тот факт, что женщина выглядит очень молодо — на ее лице почти нет морщин
- Это потому, что вы жили без мужчин
- Это называется — нет мужа, нет детей
- Бьюсь об заклад, что отказ от мужчин тоже помогает
- Мне 21 год, и ваша кожа выглядит в 10 раз лучше, чем моя