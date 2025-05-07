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"Это позор": Трамп прокомментировал обострение между Индией и Пакистаном
Президент США Дональд Трамп убежден, что война между Индией и Пакистаном должна скоро закончиться.
В ночь на 7 мая 2025 года президент США Дональд Трамп назвал эскалацию конфликта между Индией и Пакистаном "позором".
Таким образом, лидер американской нации в Белом доме прокомментировал ситуацию между двумя странами.
"Это позор. Мы только что узнали об этом. Они воюют уже очень давно, знаете. Воюют многие десятилетия. И даже веков, если хорошо задуматься. Я просто надеюсь, что это скоро закончится", — подчеркнул он.
Напомним, что ранее речь шла о том, что Индия может напасть на Пакистан в ближайшее время.