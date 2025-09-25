ТСН в социальных сетях

Мир
133
1 мин

«Это позор»: вице-президент США прокомментировал убийство украинки Заруцкой

Американский вице-президент раскритиковал смягчающую политику в отношении преступников, которая, по его мнению, привела к трагедии.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ирина Заруцкая

Ирина Заруцкая / © ТСН.ua

Вице-президент США Джей Ди Венс назвал позором убийство гражданки Украины Ирины Заруцкой.

Об этом он заявил во время выступления в Шарлотте, посвященной снижению налогов для правоохранителей и расширению их полномочий, информирует Новости.LIVE.

«Она приехала из страны, охваченной войной. Искала убежища в США. И из-за смягчающей политики по преступности ее убили здесь, а не в стране, охваченной войной, откуда она родом», — подчеркнул Вэнс.

По его словам, трагедия стала возможной из-за провала политической системы.

«Разве это не позор? Ее убийцу арестовывали 14 раз. И разве это не оскорбление для стражей порядка, которые делали все, чтобы этот бандит не оказался на улице? Они выполнили свою работу, а политическое руководство потерпело полное поражение», — заявил вице-президент.

Венс подчеркнул, что такая ситуация неприемлема и требует более жесткой реакции государства.

Ранее сообщалось, что палата представителей США инициировала обсуждение повышения безопасности общественного транспорта после трагической гибели украинской беженки Ирины Заруцкой в Шарлотте, штат Северная Каролина.

Мы ранее информировали, что подозреваемый объяснил своей сестре, почему напал именно на Заруцке.

133
