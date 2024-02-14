"Это позорно": Байден жестко ответил Трампу на угрозы странам НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Дональд Трамп поклонился российскому диктатору Путину, когда заявил, что будет поощрять Россию вторгаться в страны, не исполняющие обязанности перед НАТО.

Об этом информирует CNN.

Издание сообщает, что Трамп на митинге в Южной Каролине заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что угодно" с любой страной-членом НАТО, не соблюдающей рекомендации по расходам на оборону.

В свою очередь президент Байден назвал такие заявления "шокирующими и опасными".

"Вы можете себе представить, чтобы экспрезидент Соединенных Штатов говорил такое? – спросил Байден. – Весь мир это услышал. Хуже всего то, что он именно это и имел в виду".

"Ни один другой президент в нашей истории не кланялся перед российским диктатором, – заметил Байден. – Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько я могу: я никогда этого не сделаю. Ради Бога, это глупо. Это позорно. Это не по. -американский".

Кроме того, президент заявил, что для Трампа "принципы никогда не имеют значения".

Байден добавил, что американские противники "все аплодировали", когда услышали комментарии Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США Дональд Трамп сделал циничное заявление в отношении России и НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель резко высказался о заявлениях Трампа по поводу угроз союзникам в НАТО.

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