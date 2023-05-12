"Это позорно": Эрдоган набросился на своего оппонента на выборах из-за обвинений в сторону России

Он заявил, что тоже мог бы обвинить страны Европы и США в вмешательстве в избирательный процесс.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал "позорным" заявление своего оппонента на выборах Кемаля Киличдароглу о вмешательстве России в ход избирательного процесса.

Об этом информирует Anadolu.

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Он заявил, что тоже мог бы обвинить страны Европы и США в вмешательстве в избирательный процесс.

"Он (Киличдароглу. – Ред.) говорит о каком-то "вмешательстве" российской стороны. Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Если сегодня я озвучу что-то подобное и выскажусь о таком "следе" США, Германии, Франции или Великобритании в избирательных процессах в Турции, какой будет твоя реакция? – сказал турецкий президент.

Кроме того, Эрдоган заявил, что авторами заявлений Киличдароглу есть силы, которые якобы хотят остановить развитие Турции и не допустить достижения целей концепции "Век Турции".

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат на пост президента Турции и главный конкурент Эрдогана Кемаль Киличдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы. Он призвал Кремль "держать руки подальше" от его государства.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны Турции сообщили, что участники переговоров зерновой инициативы приближаются к соглашению о продлении соглашения.

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