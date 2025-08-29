"Это позорно": вице-президент США обвинил СМИ в подрыве мирных переговоров по Украине

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал публикацию в американском издании Politico «операцией иностранного влияния», направленной на подрыв усилий администрации президента по установлению мира.

Об этом он написал на своей странице в X.

«Эта история от Politico является журналистской халатностью. Но это больше, чем просто халатность: это операция иностранного влияния, предназначенная для того, чтобы навредить администрации и одному из наших самых эффективных членов», — написал он.

Вэнс заявил, что статья, написанная журналисткой издания Фелицией Шварц, полностью построена на анонимных источниках. При этом журналистка не включила в материал официальные комментарии от него самого, госсекретаря Марко Рубио, советника президента США Джареда Кушнера и других должностных лиц, прямо противоречивших информации, изложенной в публикации.

Вэнс встал на защиту спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа — члена переговорной группы по Украине, отметив, что тот является «бесценным членом» их команды. Вице-президент заверил, что Уиткофф «никого не обманывал» относительно того, что ему сказали россияне, поскольку Вэнс своими глазами видел разведданные.

По словам вице-президента, результаты переговоров уже позволили сузить перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до четко определенного набора вопросов — в частности, гарантий безопасности и территориальных уступок. Вэнс считает, что достижение мира возможно, хотя и не гарантировано.

«Если мы это сделаем, то это произойдет благодаря тому, что Стив Уиткофф и президент Соединенных Штатов работали, не покладая рук, в условиях откровенной лжи со стороны мейнстримной прессы», — добавил Венс.

Отметим, что статья Politico, на которую ссылается Вэнс, обвиняет Стива Уиткоффа в некомпетентности и неэффективности в переговорах с Москвой. Издание утверждает, что не имеющий дипломатической подготовки Уиткофф нарушил дипломатические протоколы, игнорировал разведданные и был слишком склонен к российским нарративам.

Автор статьи, ссылаясь на 13 анонимных источников, среди которых американские, европейские и украинские чиновники, пишет, что действия Уиткоффа подрывают международную дипломатию.

Напомним, немецкое издание Bild тоже обвинило Уиткоффа в том, что он «не понял» слова Путина об условиях прекращения огня. Уиткофф перепутал Херсон и Запорожье с оккупированными частями этих областей и принял заявления кремлевского диктатора как уступку, тогда как РФ наоборот не собирается отступать от своих требований.