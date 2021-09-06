"Это предел": заробитчане в Польше вышли на протест из-за гибели украинца, которого убили копы (фото)

"Это предел": заробитчане в Польше вышли на протест из-за гибели украинца, которого убили копы (фото)

Украинцы заявили, что гибель Дмитрия Никифоренко — это предел, который нельзя было пересекать.

В польском Вроцлаве украинские заробитчане после гибели 25-летнего соотечественника Дмитрия Никифоренко, которого в вытрезвителе жестоко пытали полицейские, вышли на акцию протеста и требовали честного расследования дела и наказать копов-убийц.

Об этом пишет Gazeta.pl.

Акция прошла под лозунгом "Остановим убийц из полиции", а протестующие требовали отставки главы местной полиции. Люди пришли на акцию с плакатами: "У вас кровь на руках", "Я не хочу бояться полицейского". Они выкрикивали — "позор", "бандиты".

Работники заявили также, что хотят иметь уверенность, что подобное "больше никогда не повторится во Вроцлаве", который они считают своим "домом". И добавили, что убийство украинского работника Никифоренко стало для польских правоохранительных органов чертой, которую нельзя было пересекать.

Gazeta.pl

Новую акцию запланировано на следующее воскресенье, 12 сентября.

Напомним, 25-летний работник Дмитрий Никифоренко из города Немирова (Винницкая область) погиб 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвителе. Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала данные видеомониторинга по задержанию украинца, свидетельствующие, что польские полицейские применили неадекватную к ситуации физическую силу.

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