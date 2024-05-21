Это принципиально: в Госдепе рассказали, какого ожидают окончания войны в Украине

Государственный секретарь во время визита в Украину отметил стратегическое поражение России в этом конфликте.
Соединенные Штаты занимают принципиальную позицию и хотят, чтобы российская агрессия против Украины завершилась победой Киева.
Об этом заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер Укринформ.
"Мы принципиально хотим, чтобы Украина выиграла эту войну и четко дали понять это, в том числе путем выделения миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности", — подчеркнул он.
Миллер напомнил, что государственный секретарь во время визита в Украину отметил стратегическое поражение России в этом конфликте.
Он пояснил, что позиция Вашингтона четкая и предполагает, что Россия должна проиграть войну Украине.
"Я думаю, что наша позиция — кого мы хотим видеть победителем в этой войне, а кого мы побеждены, — остается достаточно четкой уже более двух лет", — резюмировал Миллер.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава Пентагона сделал громкое заявление о войсках НАТО в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Украина не может себя защитить из-за ограничений США.
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