"Это просто п**дец": по России горят склады Wildberries и авиазавод после налета дронов и "Фламинго" (видео)

Атаки на завод «Авиатек» и склады Wildberries в России / © ТСН

Реклама

В ночь на 24 июля Россия подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой вспыхнули масштабные пожары на складах Wildberries в Санкт-Петербурге и Тверской области. В то же время в Кирове под удар ракеты «Фламинго» попал оборонный завод «Авитек».

Об этом сообщили российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

Атака на Wildberries в Твери

Около 02:30 в сети начали появляться сообщения об атаке беспилотников на Тверь и область.

Реклама

После этого очевидцы обнародовали кадры пожара. По оценкам OSINT-аналитиков, под удар мог попасть состав компании Wildberries, однако эта информация требует подтверждения.

Атака на Wildberries в Санкт-Петербурге

Угрозу применения беспилотников в Ленинградской области объявили около 23:15. Приблизительно в 03:30, судя по обнародованным видеозаписям, дроны достигли района Санкт-Петербурга.

Российские Telegram-каналы уточняют, что речь идет о логистическом центре Wildberries в селе Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Несмотря на то, что объект находится за административными границами Санкт-Петербурга, его часто называют складом Wildberries в Санкт-Петербурге.

В то же время Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что атакована промышленная зона «Уткина Заводь», где расположены несколько складских комплексов, в том числе и объект Wildberries.

Реклама

На третьем по величине составе Wildberries в Санкт-Петербурге вспыхнул масштабный пожар, который до сих пор не могут потушить. По сообщениям российских медиа, несмотря на работу чрезвычайных ситуаций, огонь продолжает распространяться, а площадь возгорания увеличивается. В соцсетях пишут, что состав полностью уничтожен.

Дата публикации 10:36, 24.07.26 Количество просмотров 4 ВСУ ударили по новым складам Wildberries и заводу «Авитек» в России

Россияне со слезами на глазах записывают ролики со своими впечатлениями от ударов по Wildberries.

«Склады горят, Санкт-Петербург! О**еть!» — говорит на видео один из очевидцев.

«Вы это видите? Это просто пи**ец. Я спала, я ничего не слыхала. Когда я проснулась утром, я увидела это. Меня до сих пор трясет. Мне кажется, это склад Wildberries горит в Саннкт-Петербурге», — рассказала очевидица на фоне пожара, который видно из ее жилья.

Реклама

«И снова утро недоброе. Сегодня ужасная новость. Горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто… Сил и терпения нам. Знаете, вот уже даже… Мужчины, говорят, не плачут. Но, знаете ли, в этой ситуации… Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательство перед фабрикой, швеями, заводами. Понимаете? Перед банками. Просто куча обязательств как предприниматель. Понимаете, как это сложно? Просто представить это сложно даже сейчас. Так сильно думал, на трех складах закончится. Но это не закончилось. Я никогда не вмешивался в политику. И не собираюсь туда вмешиваться. Просто переживание чисто предпринимательское. Меня поддержат, пожалуй, все предприниматели, потому что мы горем и потом, понимаете, эти товары отшивали, привозили. И прямо сейчас состояние просто непонятное. Понимаете, вот внутри все трясет. Я очень надеюсь, что Wildberries все выплатит. Надеюсь, просто вы, предприниматели, меня поймете. Пожалуйста, давайте держаться вместе. Просто не сдаваться», — рассказал в видеообращении один из российских предпринимателей.

«Склад Питера. Я не знаю, что должно произойти для того, чтобы Татьяна Ким вернула деньги за сгоревший товар. Я надеюсь, что там нет пострадавших, нет жертв. И это очень большой удар по предпринимательству, российскому сейлеру, потому что все расходы, которые ложатся на него, они остаются. Ему нужно платить отсрочки, платить за товар, платить сотрудникам, платить налог, который нужно сдать до 28 июля, а деньги брать откуда-то надо. Товар просто сгорел, и никто не будет возмещать за это деньги. Я реально не знаю, что делать в этой ситуации. Просто сил нам и терпения», — рассказал еще один мужчина.

Официально российские власти информацию о поражении не комментировали. В то же время губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что по состоянию на 04:30 силы противовоздушной обороны якобы сбили 33 беспилотника.

Атака «Фламинго» по заводу «Авитек» в Кирове

Утром Telegram-каналы писали, что в российском Кирове прогремели взрывы и было поражено предприятие авиационно-оборонного комплекса «Авитек».

Реклама

Поражение завода фактически подтвердил совладелец и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман. Судя по его сообщению, удар был нанесен крылатой ракетой «Фламинго». Штилерман также выложил видео запуска «Фламинго», ударившего по авиазаводу «Авитек».

Дата публикации 09:41, 24.07.26 Количество просмотров 217 Ракета "Фламинго" ударила по заводу "Авитек" в российском Кирове - видео

Справка: «Авиатек» работает в сфере производства авиационного оборудования и продукции для оборонно-промышленного комплекса РФ. Предприятие участвует в изготовлении зенитных ракетных комплексов «Тор», а также ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, снабжая комплектующими для их двигателей. Кроме того, компания производит, ремонтирует и модернизирует катапультные кресла К-36ДМ, оснащающие истребители Су-34 и Су-57.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму уже третью ночь подряд сообщают о взрывах в результате атак беспилотников.

Мы ранее информировали, что в Сети ходят видео с реакцией россиян после ударов по составам Wildberries.

Реклама

Новости партнеров