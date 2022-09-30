Это проявление слабости и поражения Путина – генсек НАТО о попытках РФ аннексировать часть Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что аннексия главой Кремля Владимиром Путиным украинских территорий – это "проявление слабости и поражения".

В НАТО прокомментировали "договор" об аннексии украинских территорий, подписанный Путиным и главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Генсек НАТО назвал такое решение "проявлением слабости РФ".

Об этом 30 сентября на брифинге сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Это признак слабости (попытка аннексировать украинские территории — ред.). Это признание показывает, что война России против Украины не происходит так, как запланировано. Путин потерпел поражение в своих стратегических целях. На нем лежит полная ответственность за эту войну. И его ответственность в том, чтобы ее закончить и завершить страдания храбрых украинцев, а также закончить проблемы с продовольствием в мире. Если Россия перестанет воевать – будет мир. Если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать ее независимое и суверенное государство в Европе", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО выражает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Генсек Альянса заверил дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий. Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали так называемый "договор" об аннексии части Украины. Также диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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