"Это прямая угроза нашей жизни": в Британии сделали заявление об отношениях между Китаем и Россией

Великобритания озабочена тесными отношениями между Китаем и страной-террористом Россией. В Британии в этом союзе видят угрозу демократическим принципам.

Об этом в интервью Sky News заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

По его словам, российский диктатор Путин "буквально убивает своих оппонентов". В то же время китайский лидер Си Цзиньпин "не разделяет наши ценности свободы и демократии".

"Итак, если у нас такая ситуация, и они Путин и Си Цзиньпин, пытаются распространить свою систему на остальной мир, мы должны понять и открыть глаза, что это прямая угроза нашему образу жизни", — заявил Шаппс.

Кроме того, он напомнил о связях России с Ираном и Северной Кореей как подобный риск.

"Это не хорошо для тех, кто любит демократию", — добавил Грант Шаппс.

Напомним, что Путин и Си Цзиньпин пытаются "протолкнуть" свою идею окончания войны в Украине.

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