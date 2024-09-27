"Это путь Путина": Дуда раскритиковал заявления польского правительства о блокировании вступления Украины в ЕС

Путин напал на Украину, чтобы не допустить ее евроатлантической интеграции. Поэтому угрозы польского правительства заблокировать вступление Украины в ЕС являются плохим путем.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что недопустимо шантажировать Украину угрозами заблокировать ее вступление в ЕС из-за исторических разногласий.

Такое мнение он высказал в интервью Polsat News, опубликованном в пятницу, 27 сентября.

"Блокирование интеграции Украины с Западом является одной из причин, почему Путин напал на Украину. Поэтому строить отношения с Украиной таким образом – это так или иначе идти по пути Путина", – заявил президент Польши.

Комментарии польского президента прозвучали в ответ на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша по поводу Волынской трагедии. Он заявил, что Варшава заблокирует вступление Украины в Евросоюз, если не удастся разрешить исторические разногласия.

По словам Дуды, проблема эксгумации жертв Волынской трагедии является постоянной темой в его общении с президентом Украины, но это "деликатный и сложный вопрос", поэтому он продвигается довольно медленно.

"Я надеюсь, что до конца моего президентства [в 2025 году – ред.] будет какой-то прорыв в этом вопросе. С другой стороны, я не хотел бы, чтобы это происходило путем жестокого шантажа, который, по моему мнению, не принесет хороших результатов ", – подчеркнул Дуда.

Исторические разногласия между Украиной и Польшей связаны с событиями, произошедшими 81 год назад на украинских землях, оккупированных в то время нацистской Германией. Волынская трагедия – обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. И до сих пор между обоими народами нет согласия относительно численности жертв, организаторов и исполнителей преступления.

Напомним, Дуда отреагировал на очередные ядерные угрозы кремлевского диктатора. Польский президент заявил, что "Путин знает, что будет проклят", если Россия применит ядерное оружие.

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