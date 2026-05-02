Это работает: украинская беженка честно рассказала, как арендовать дешевую квартиру в Германии

Найти недорогую квартиру в Германии — задача не из легких, однако вполне реальная. Секрет заключается в уникальных немецких жилищных кооперативах «Wohnungsgenossenschaft», которые приобрели популярность еще 80 лет назад из-за острой нехватки дешевого жилья.

Об этом в своем Tik-Tok рассказала украинка, проживающая в Германии.

Главная особенность такой аренды состоит в том, что человек становится не просто квартирантом, а полноправным членом кооператива. По словам украинки, эта система имеет ряд весомых преимуществ.

«И арендуя такую квартиру, арендатор становится членом кооператива. Из плюсов то, что выселить из дома почти невозможно. А еще наибольший плюс — низкая цена, так как эти общества не преследуют цель получения прибыли», — рассказала автор видео.

Кроме того, арендная плата в таких домах повышается гораздо реже, чем на общем рынке недвижимости. Поскольку кооперативы являются неприбыльными организациями, то весь полученный доход они вкладывают в модернизацию жилищного фонда. Хотя это не элитное жилье, квартиры и дома всегда ухожены и опрятны.

Какие есть «подводные камни»

Несмотря на очевидные преимущества, у системы жилищных кооперативов есть и свои минусы. Главная проблема — это большой спрос.

На такие квартиры часто существуют очереди, особенно если речь идет о больших городах. Однако арендовать их вполне реально. Чтобы увеличить свои шансы, украинка советует обязательно стать в очередь и по возможности наведываться в офис общества лично. Чем чаще вы будете напоминать о себе, тем быстрее получите желаемое жилье. Именно благодаря такой тактике автор видео и нашла свою квартиру.

Еще один нюанс касается финансовой стороны вопроса. Паевой взнос, который необходимо заплатить за такое жилье, возвращается арендатору дольше обычного задатка в частных квартирах.

«Процесс может занять до двух лет. Стоимость его примерно такая же, как и кауцион. И я заплатила за свои 67 метров 1300 евро», — поделилась собственным опытом украинка.

