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"Это равнозначно оглашению войны": в Ливии пригрозили Украине после затопления корабля РФ
В Ливии назвали затопление российского корвета в Бенгази «объявлением войны» и обратились в Совбез ООН.
Власти Ливии резко отреагировали на удар по порту Бенгази, в результате которого был атакован российский военный корабль, и пригрозил Киеву юридическим и дипломатическим ответом.
Об этом говорится в заявлении заместителя председателя Президентского совета Ливии Муссы Аль-Кони, передает Daily Sabah.
В документе отмечается, что атака на морской порт и его жизненно важные объекты повлекла за собой разрушение и ранение среди гражданского населения.
«Мы возлагаем на украинскую сторону полную ответственность за эти террористические акты, ответственность за которые взял на себя, заявил и хвастался президент Украины Владимир Зеленский, и заявляем, что эти действия равнозначны объявления войны Ливийскому государству. Мы направляем четкое предупреждение украинским властям и предостерегаем от превращения Ливийского государства в арену для сведения счетов», — отметил Муса Аль-Кони.
В заявлении подчеркивается, что Ливия немедленно будет принимать «все правовые и дипломатические меры сдерживания» — в частности, планирует передать дело в Международный суд ООН.
Кроме того, Президентский совет призвал Совет Безопасности ООН созвать чрезвычайное заседание для внесения президента Украины в список террористов, а также обратился к международному сообществу с требованием провести прозрачное международное расследование инцидента.
Атака СБУ на корабле РФ — последние новости
Ранее Владимир Зеленский и СБУ сообщили, что 22 ноября Служба безопасности вместе с Силами обороны атаковала эти корабли у берегов Ливии.
В результате ударов поврежден российский корвет «Меркурий» с боевым вертолетом Ка-27 и подсанкционный сухогруз MV ANGARA, которым РФ перевозила оружие. Факт взрыва на российском судне, находившемся у причала военно-морской базы в Бенгази, подтвердили власти восточной Ливии, поддерживаемой Россией.
Ранее мы писали, что Албания возразила, что украинские морские дроны, атаковавшие российский корвет «Меркурий» возле Ливии, запускали с ее территории. В Тиране назвали эти заявления безосновательными и призывали не распространять ложную информацию.
После атаки на российские корабли в порту Бенгази спутники зафиксировали красноречивую картину. Один из военных кораблей лежит перевернутым в воде, а возле другого работают пожарные.