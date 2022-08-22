"Это решение все равно появится": Зеленский в очередной раз призвал признать РФ государством-террористом

Глава государства также поблагодарил дружественные страны, которые продвигают необходимость решения в отношении России.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом.
Эту тему Зеленский поднял в вечернем обращении.
"Я благодарен всем нашим друзьям в разных странах мира, которые продвигают необходимость признать объективную реальность и юридически определить Россию государством-террористом. Это решение все равно появится, и вопрос лишь в том, сколько еще жизней Россия успеет унести, пока удары в ответ от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственен за этот террор", — отметил Зеленский.
Напомним, российские кафиры ночью, 17 августа, обстреляли общежитие в Харькове. В этом доме жили люди с изъянами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.
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