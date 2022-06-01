"Это Россия нападает на Украину, а не наоборот: Блинкен объяснил, что нужно, чтобы закончить войну

"Это Россия нападает на Украину, а не наоборот: Блинкен объяснил, что нужно, чтобы закончить войну

Госсекретарь США призвал РФ прекратить агрессию против Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия напала на Украину, а не наоборот.

Об этом он сказал на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

"Именно Россия решила прибегнуть к агрессии, несмотря на месяцы усилий США по урегулированию. Они начали этот конфликт. (Для окончания войны. — Ред.) нужно, чтобы Россия пошла на деэскалацию и остановила агрессию. На каждой стадии российской агрессии были сомнения, что будет делать Альянс и страны Запада. Но мы совместно ввели санкции. Но наше единство и решительность в сдерживании России беспрецедентно", — отметил госсекретарь.

Блинкен объяснил, что оружие, получаемое украинцами от США и союзников позволит усилить позиции Украины во время переговоров с РФ.

По его словам, украинские власти заверили, что не будут использовать это оружие по целям в России.

"У нас есть доверие между странами", — заверил госсекретарь. Он также призвал РФ прекратить агрессию против Украины.

Ранее Энтони Блинкен анонсировал предоставление Украине ракетных систем.

Читайте также: