С начала полномасштабной войны в Украине на рынке появилось несколько тысяч новых танкеров. Они работают без страховки участников Международной группы клубов взаимного страхования.

Из-за антироссийских санкций, которые ввели после вторжения в Украину, РФ использует "теневой флот" из устаревших танкеров. Он создает риски масштабного разлива нефти, что может привести к серьезной экологической катастрофе.

Об этом заявил исполнительный директор одной из крупнейших компаний по страхованию танкеров, Gard, Рольф Торе Роппестад, сообщает Financial Times.

Согласно данным судовых записей и страховых экспертов, такие трейдеры обращаются к страховщикам из России и стран Ближнего Востока. Они используют танкеры, возраст которых превышает 25 лет.

"Это ожидающая в свое время социальная и экологическая катастрофа, и она должна вызывать у всех нас большую обеспокоенность", — сказал Рольф Торе Роппестад.

Роппестад отметил, что по мере роста "теневого флота" риски природных катастроф будут увеличиваться, поскольку мелкие страховщики могут не справиться с последствиями разливов нефти.

Между тем западные СМИ отмечают, что война России против Украины изначально повлекла за собой рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве неожиданную прибыль. Однако война продолжается уже второй год, и антироссийские санкции становятся все сильнее, государственные доходы РФ сокращаются.

Читайте также:

Читайте также: