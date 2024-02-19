"Это сразу вовлекает США в войну": конкурентка Трампа высказалась о помощи Украине

США должны предоставить Украине всю необходимую помощь, чтобы американским военным не пришлось воевать с РФ.

Об этом заявила Никки Хейли – бывший постоянный представитель США в ООН и конкурент Трампа за право выдвигаться на выборах президента от Республиканской партии, передает ABC News.

Она подвергла критике администрацию Байдена, обвинив ее, что Белый дом мало рассказывает американцам, зачем Штаты должны помогать Украине.

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"Джо Байден ни разу не разговаривал с американским народом о том, почему Украина важна. Он ни разу не разговаривал с американским народом о происходящей с Израилем террористической деятельности и почему Иран так опасен. Он ни разу не говорил об угрозах Китая. И когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, они собираются дистанцироваться от этого", – объяснила кандидатка в президенты США.

Хейли убеждена, что, если Путин захватит Украину, следующими будут Польша и балтийские страны. А эти страны – члены НАТО.

"Это сразу втягивает Америку в войну. Именно этого мы пытаемся избежать. И поэтому этот пакет помощи (Украина. – Ред.) так важен. Украина не просит войска, она просто просит оборудование и боеприпасы, чтобы выиграть эту войну. Они имеют большую боевую силу. Мы должны дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку любого из наших военных воевать", – отметила конкурентка Трампа.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Президент Байден пригласил у Конгресса США $61 млрд на помощь Украине, но Конгресс США так и не принял решение о помощи Украине.

С 16 февраля Палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля.

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