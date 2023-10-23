Это ссылка: почему "духовник Путина" не радуется назначению главой РПЦ в Крыму

Новое назначение свидетельствует об изменениях в отношениях между митрополитом Тихоном и Путиным.

Так называемый духовник Владимира Путина Тихон Шевкунов возглавит РПЦ в оккупированном Крыму. Новое назначение свидетельствует об изменениях в отношениях между ним и российским диктатором.

Такое мнение "24 Каналу" высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что переезд Шевкунова из России в Крым фактически является ссылкой.

Политолог отметил, что причиной такого решения Путина могли быть их внутренние конфликты.

Шевкунов воспринимает новую должность как ссылку

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Даже сам Тихон Шевкунов подтвердил, что воспринимает свой новый пост как ссылку. Он сказал, что во времена Византийской империи людей отправляли в Крым, а теперь Тихон тоже там оказался.

"Это известный чекистский агент, так называемый духовник Путина. Он очень скользкая фигура и привык "кормиться" в центре, в Кремле", — отметил Игорь Эйдман.

Наверное, он попал в какие-то интриги, потому что в Кремле и вокруг него постоянно что-то происходит. Это касается не только чиновников, но также попов и артистов, вроде покойного Иосифа Кобзона.

"Вся эта верхушка, как банка с ядовитыми пауками"

"Вся эта верхушка как банка с пауками, причем ядовитыми. Они друг друга постоянно съедают. Видимо, Тихон что-то такое и сделал", — добавил Эйдман.

Шевкунов мог лоббировать перед Путиными свои коммерческие желания. Возможно, он представлял интересы некоего олигарха, убеждал Путина дать ему больше государственных денег. В то же время другой олигарх мог заплатить, например, какому-нибудь массажисту, чтобы он наоборот говорил Путину что-нибудь плохое о Тихоне.

"Когда руководитель достаточно старший, пожилой человек, то верит тому, кто скорее что-нибудь скажет. Видимо, массажист успел поскорее, поэтому Тихона отправили в ссылк"у,

– отметил политолог.

Что интересно, Тихон в Крыму заменит местного коллаборанта митрополита Лазаря (Швеца), которого отправили на пенсию.

Напомним, митрополита Тихона называли приближенным к Владимиру Путину и даже духовником российского диктатора. Хотя как РПЦ, так и сам Путин эту информацию не подтверждали и не опровергали. Российское издание "Важные истории" писало, что, скорее всего, информация "относительно духовника — неправда, но с Путиным Тихон знаком еще с 1999 года, когда тот был директором ФСБ".

Ранее в околоцерковных пабликах писали, что Тихон злоупотребляет алкоголем, однако эта информация не подтвержденная.