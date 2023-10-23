Это ссылка: почему "духовник Путина" не радуется назначению главой РПЦ в Крыму

Новое назначение свидетельствует об изменениях в отношениях между митрополитом Тихоном и Путиным.
Так называемый духовник Владимира Путина Тихон Шевкунов возглавит РПЦ в оккупированном Крыму. Новое назначение свидетельствует об изменениях в отношениях между ним и российским диктатором.
Такое мнение "24 Каналу" высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что переезд Шевкунова из России в Крым фактически является ссылкой.
Политолог отметил, что причиной такого решения Путина могли быть их внутренние конфликты.
Шевкунов воспринимает новую должность как ссылку
Даже сам Тихон Шевкунов подтвердил, что воспринимает свой новый пост как ссылку. Он сказал, что во времена Византийской империи людей отправляли в Крым, а теперь Тихон тоже там оказался.
"Это известный чекистский агент, так называемый духовник Путина. Он очень скользкая фигура и привык "кормиться" в центре, в Кремле", — отметил Игорь Эйдман.
Наверное, он попал в какие-то интриги, потому что в Кремле и вокруг него постоянно что-то происходит. Это касается не только чиновников, но также попов и артистов, вроде покойного Иосифа Кобзона.
"Вся эта верхушка, как банка с ядовитыми пауками"
"Вся эта верхушка как банка с пауками, причем ядовитыми. Они друг друга постоянно съедают. Видимо, Тихон что-то такое и сделал", — добавил Эйдман.
Шевкунов мог лоббировать перед Путиными свои коммерческие желания. Возможно, он представлял интересы некоего олигарха, убеждал Путина дать ему больше государственных денег. В то же время другой олигарх мог заплатить, например, какому-нибудь массажисту, чтобы он наоборот говорил Путину что-нибудь плохое о Тихоне.
"Когда руководитель достаточно старший, пожилой человек, то верит тому, кто скорее что-нибудь скажет. Видимо, массажист успел поскорее, поэтому Тихона отправили в ссылк"у,
– отметил политолог.
Что интересно, Тихон в Крыму заменит местного коллаборанта митрополита Лазаря (Швеца), которого отправили на пенсию.
Напомним, митрополита Тихона называли приближенным к Владимиру Путину и даже духовником российского диктатора. Хотя как РПЦ, так и сам Путин эту информацию не подтверждали и не опровергали. Российское издание "Важные истории" писало, что, скорее всего, информация "относительно духовника — неправда, но с Путиным Тихон знаком еще с 1999 года, когда тот был директором ФСБ".
Ранее в околоцерковных пабликах писали, что Тихон злоупотребляет алкоголем, однако эта информация не подтвержденная.
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