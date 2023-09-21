"Это стыд": как в Польше реагируют на слова Моравецкого об оружии для Украины и будут ли новые поставки

В Польше после заявления премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что эта страна больше не будет поставлять Украине оружие, разразился скандал. В правительстве этого государства уже заявили, что ВСУ будут получать вооружение, на которое раньше были заключены контракты, а оппозиция заявила, что партия ПИС вернулась к своему "глупому национализму" ради голосов тех, кто не поддерживает украинцев.

ТСН.ua собрал данные из польских изданий о реакции в Польше на слова Моравецкого.

В польском МИД удивлены заявлением Моравецкого – СМИ

Издание RMF24 со ссылкой на собственные источники пишет, что "Министерство иностранных дел Польши удивлено заявлением премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что Польша больше не передает оружие Украине". Журналисты предполагают, что политик не согласовал свои слова с официальной позицией.

"Сотрудники МИД ждут указания от главы МИД Збигнева Рау, который находится с делегацией в США. Пока, однако, они пытаются объяснить заявление премьер-министра Моравецкого. Утверждают, что его заявление является реакцией на ряд абсолютно неприемлемых жестов с украинской стороны", – пишут польские журналисты.

Даже если в Польше пустые склады, зачем он это говорит — Сикорский

Польский оппозиционер и евродепутат Радослав Сикорский в эфире радио RMF подверг резкой критике правящую партию ПИС и Моравецкого из-за его скандального заявления.

Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

"Путин слышит это и получает надежду, что сможет выиграть войну. Даже если бы это было правдой, даже если бы оказалось, что у нас уже есть почти пустые склады, какого черта он это говорит? Потому что они соревнуются за голоса с "Конфедерацией". Они вернулись к своему глупому национализму, который может дорого стоить Польше, потому что единственным победителем в этой ситуации будет Путин", — сказал он.

Оппозиционер отмечает, что Россия уже взялась хвалить польские власти за конфликт с Украиной.

"Они уже восхваляют их, и уже Захарова восхваляет президента Дуду, говоря, что она никогда не была с ним настолько согласна, как в том, что Украина — это утопающая страна. Кому это служит?" – риторически спросил евродепутат.

Радослав Сикорский поддержал Украину, которая "борется за свою жизнь и подчеркнул, что ему стыдно из-за слов Моравецкого".

Будет ли Польша Украине оружие — официальный ответ спикера правительства

Представитель правительства Петр Мюллер в интервью PAP заявил, что сейчас "Польша осуществляет только ранее согласованные поставки боеприпасов и вооружений, в том числе вытекающие из подписанных контрактов с Украиной".

"В контексте вопросов по поставкам вооружений хотел бы проинформировать, что Польша осуществляет только предварительно согласованные поставки боеприпасов и вооружений. В том числе и в рамках подписанных контрактов с Украиной. В том числе крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оборонной промышленностью после 1989 года — на поставку гаубицы Krab", — сказал спикер.

Он также возмутился "недипломатическими жестами и заявлениями со стороны Украины".

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что Польша больше не передает Украине никаких вооружений, поскольку сама активно вооружается.

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