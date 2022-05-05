"Это то, что массово ждет Россию в скором будущем": Подоляк об отмене РФ употреблять термин "денацификация"

"Это то, что массово ждет Россию в скором будущем": Подоляк об отмене РФ употреблять термин "денацификация"

В Офисе президента отреагировали на информацию, что Кремль решил сократить использование термина "денацификация", поскольку, как показывают социологические исследования, россияне не понимают его значения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что "сейчас самое время учиться правильно писать, произносить и толковать термин "денацификация".

Об этом Михаил Подоляк написал на своем Telegram-канале.

"Серьезно? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных людей под надуманным предлогом, а потом… просто передумали?. Что ж, должен расстроить всех сторонников войны. Сейчас самое время учиться правильно писать, произносить и толковать указанный термин. Потому что денацификация – это то, что массово ожидает Россию в скором будущем. Российский нацизм обязательно должны уничтожить" — подчеркнул Подоляк.

Напомним, как свидетельствуют российские социологические опросы, большинство россиян не понимают значение термина "денацификация" и не могут его объяснить. Поэтому в РФ решили отказаться от его употребления. После этого кремлевские средства массовой пропаганды резко снизили его использование в информационном пространстве.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Ее цель, по словам российского диктатора, — защита людей, которые в течение восьми лет якобы "терпят издевательства, геноцид со стороны киевского режима". Путин объявил о планах "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину.

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