"Это то, что нужно Украине": Уоллес поиздевался над "комиками" в руководстве российской армии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сравнил двух важнейших российских военачальников, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба армии Валерия Герасимова с парой известных комиков американских фильмов 1920-50-х годов.

Выступая перед журналистами на саммите НАТО в Вильнюсе, он назвал их "Лорел и Харди", передает Reuters.

Американские актеры Лорел и Харди в образе комического дуэта "Стэн и Бран" на протяжении десятилетий развлекали западную публику своим неловким поведением в комедийных фильмах в жанре фарса.

С этими персонажами и сравнил британский министр обороны Герасимова и Шойгу, которые так же неловко пытаются руководить войной в Украине.

При этом он отметил, что один из лучших российских генералов Сергей Суровикин в это время куда-то исчез из виду.

"Кто-то видел Суровикина в последнее время? Один из их лучших генералов вдруг исчез. И они оставили Лорела и Харди ответственными за кампанию. Вы знаете их – Герасимов и Шойгу”, – иронически заметил Уоллес.

Как известно, генерал Суровикин перестал появляться в публичном пространстве после неудачного мятежа предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина. В то же время, президент России Владимир Путин оставил Шойгу и Герасимова на своих должностях.

“Это хорошая новость для Украины. Это те, кого вы хотите в руководстве [российской армии]”, – добавил британский министр.

Напомним, заместителя командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина якобы задержала контрразведка РФ в связи с его вероятной причастностью к мятежу Евгения Пригожина и "вагнеровцев".

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