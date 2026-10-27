«Это только крохи»: молодежь во Франции не поверила обещаниям правительства и готовит новые протесты

Протесты во Франции / © скриншот с видео

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Во Франции студенческие и школьные организации намерены продолжить протестную кампанию, поскольку считают предложенные правительством изменения в образовании недостаточными.

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на заявления представителей молодежных организаций.

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После переговоров с премьер-министром Франции Себастьеном Лекорню представители студенческих и школьных организаций заявили, что не будут отказываться от протестов и продолжат национальную мобилизацию.

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Правительство, со своей стороны, объявило о мерах по преодолению кризиса в старших школах. Среди предложенных шагов — постепенная замена системы поступления в университеты Parcoursup, против которой выступали ученики, а также создание дополнительных мест в высших учебных заведениях.

Однако молодежные профсоюзы считают эти инициативы недостаточными. По их мнению, власти выполнили лишь часть требований протестующих, поэтому оснований сворачивать акции пока нет.

Представитель Студенческого союза Сабрин Харбах заявила, что протестное движение уже принесло определенные результаты, однако молодежь рассчитывает на более масштабные изменения.

"Нам удается добиться некоторых успехов благодаря мобилизации, но это все еще крохи", - сказала она.

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Студенты и старшеклассники планируют продолжить протестную кампанию. Молодежные профсоюзы готовят масштабную акцию, которая состоится 5 ноября.

Кроме того, новые демонстрации запланировало движение «желтые жилеты», принимавшее участие в организации протестов во Франции. Их планируют провести 31 октября.

Ранее сообщалось, что Французские власти готовятся к масштабным протестам против удорожания жизни .

Мы ранее информировали, что массовые демонстрации против дороговизны, социального неравенства и проблем в образовании охватили французские города .

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