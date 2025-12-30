ТСН в социальных сетях

«Это только начало»: Латвия завершила строительство инженерных заграждений на границе с Россией

Страна переходит к следующему этапу проекта — установке технических средств наблюдения.

Заграждение на границе РФ и Латвии / Фото: vni.lv

Латвия официально завершила масштабный проект по возведению инженерных заграждений вдоль границы с Россией.

Об этом сообщает государственная компания Valsts Nekustamie Īpašumi, которая координировала реализацию проекта безопасности.

По информации латвийской стороны, строительство физического барьера является лишь первым этапом комплексной системы защиты границы. Государство уже переходит к следующей фазе работ.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что после завершения строительства забора продолжается внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга. Они должны обеспечить постоянный контроль над восточной границей ЕС.

«Физический барьер — это только начало. Мы последовательно строим комплексную систему безопасности границы», — отметил Козловскис.

Кроме самого ограждения, обустроены дороги для пограничного патрулирования, технические платформы и контрольные пункты.

Это позволяет пограничникам оперативно реагировать на потенциальные угрозы и передвижения вблизи границы.

Ранее сообщалось, что в Латвии резко отреагировали на очередные масштабные обстрелы Киева и украинской энергетической инфраструктуры, призвав международное сообщество усилить давление на страну-агрессорку.

Мы ранее информировали, что если Китай решит напасть на Тайвань, Си Цзиньпин будет давить на Путина, чтобы тот пошел на одну из европейских стран НАТО.

