- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 1 мин
«Это только начало»: Латвия завершила строительство инженерных заграждений на границе с Россией
Страна переходит к следующему этапу проекта — установке технических средств наблюдения.
Латвия официально завершила масштабный проект по возведению инженерных заграждений вдоль границы с Россией.
Об этом сообщает государственная компания Valsts Nekustamie Īpašumi, которая координировала реализацию проекта безопасности.
По информации латвийской стороны, строительство физического барьера является лишь первым этапом комплексной системы защиты границы. Государство уже переходит к следующей фазе работ.
Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис подчеркнул, что после завершения строительства забора продолжается внедрение современных систем видеонаблюдения и технического мониторинга. Они должны обеспечить постоянный контроль над восточной границей ЕС.
«Физический барьер — это только начало. Мы последовательно строим комплексную систему безопасности границы», — отметил Козловскис.
Кроме самого ограждения, обустроены дороги для пограничного патрулирования, технические платформы и контрольные пункты.
Это позволяет пограничникам оперативно реагировать на потенциальные угрозы и передвижения вблизи границы.
Ранее сообщалось, что в Латвии резко отреагировали на очередные масштабные обстрелы Киева и украинской энергетической инфраструктуры, призвав международное сообщество усилить давление на страну-агрессорку.
Мы ранее информировали, что если Китай решит напасть на Тайвань, Си Цзиньпин будет давить на Путина, чтобы тот пошел на одну из европейских стран НАТО.