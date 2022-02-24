"Это только начало нашей реакции": США и ЕС подготовили новый жесткий пакет санкций против России

"Это только начало нашей реакции": США и ЕС подготовили новый жесткий пакет санкций против России

В частности, санкции будут касаться экспортных ограничений.

Соединенные Штаты, а также союзники и партнеры уже полностью подготовили новые серьезные санкции и экспортные ограничения против России, если Россия будет продолжать эскалацию конфликта вблизи украинских границ.

Об этом во время брифинга в среду, 23 февраля, сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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"Это только начало нашей реакции. Если Путин и дальше будет продолжать наращивать военное присутствие, мы также усилим (ответ – ред.), применив дополнительные санкции и экспорты ограничения, которые еще не обнародованы нами, но полностью подготовлены к введению с нашими союзниками и партнерами по всему миру ”, – подчеркнул Прайс.

Также он подчеркнул, что Россия продолжает проявлять новую агрессию против Украины, в частности, кибератаки, операции "под чужим флагом", провокации, распространение массированной дезинформации и т.д.

"Москва и дальше не демонстрирует серьезного отношения к дипломатическому разрешению кризиса", — сказал Прайс.

Как сообщалось ранее, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Европейский Союз готов ввести второй пакет санкций против РФ, если ее армия войдут на территории оккупированного Донбасса. В частности, эти санкции будут касаться сферы торговли.

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