Это только начало: в Израиле заявили, что война с ХАМАСом может продолжаться годами — Financial Times

Наиболее интенсивная фаза наступления Израиля начнётся в начале 2024 года.

Израиль планирует продолжать войну против террористической группировки ХАМАС в течение года или даже больше.

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Об этом информированные источники рассказали Financial Times.

Войска Израиля, которые находятся на севере Сектора Газы, будут постепенно продвигаться на юг, уничтожая руководство и инфраструктуру ХАМАС. В настоящее время перед военными стоит задача ликвидировать трех ведущих лидеров ХАМАСа — Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссу.

"Это будет очень долгая война. Пока мы еще даже не на полпути до достижения наших целей", — сообщил источник, знакомый с планами Израиля.

Источники издания сообщили, что военная операция зависит от многих факторов, в частности, от оперативного прогресса на земле, международного давления и возможности освободить заложников.

После завершения основной фазы боевых действий наступит фаза "переходного периода и стабилизации", во время которой военная активность упадет. При этом некоторые собеседники издания заявили, что последней точки в войне может и не быть.

В Израиле заявили, что в городе Газа армия выполнила свои задачи только на 40%. Для того чтобы полностью контролировать север Газы Израилю понадобится еще от двух недель до месяца. После завершения операции на севере армия начнет продвигаться на юг.

Источники издания также сообщают, что операция на юге Сектора Газа может начаться раньше, поскольку по данным разведки именно там находится большая часть руководства ХАМАС.

Кроме того, на юге сектора Газа есть много тоннелей из Египта, из-за которых ХАМАС получает оружие и другую контрабанду.

Фаза "переходного периода и стабилизации" войны предполагает подготовку анклава к новому послевоенному строю без ХАМАС. При этом Иерусалим отказывается обсуждать с Вашингтоном и другими партнерами подробности послевоенного устройства Газы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что война в Израиле может повлиять на поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день.

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