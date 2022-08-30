Это только первоначальные поставки: в Белом доме подтвердили, что РФ получила от Ирана дроны для войны в Украине

В Белом доме подтвердили информацию, ранее распространенную в СМИ, что Иран передал РФ беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed для войны в Украине.

Более того, в США считают, что это была первая партия дронов, о которой ранее договорились Россия и Иран.

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотники серии Mohajer-6 и Shahed в течение нескольких дней в августе. На российские транспортные самолеты загрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию. Это мы видим, таковы наши оценки", – сказала она.

Напомним, по информации издания Washington Post, Россия получила от Ирана первую партию ударных беспилотников, которые после обучения будут использоваться в войне против Украины. Военные эксперты навзали иранские беспилотники "тревожным сигналом для Украины".

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