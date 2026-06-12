«Это только спекуляции»: Иран отрицает прорыв в переговорах с США

Иран опроверг слова Трампа о мирном соглашении / © Getty Images

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Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что заявления президента США Дональда Трампа о якобы достижении финальных договоренностей между США и Ираном не соответствует действительности.

Как сообщает CNN.

По словам Багаи, Тегеран пока не принял окончательного решения по соглашению. Он добавил, что Катар и Пакистан принимают участие в переговорах в качестве посредников.

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В то же время, по его словам, дипломатический процесс усложняется из-за постоянного изменения позиции американской стороны.

«Сообщения о достижении финальных договоренностей являются лишь спекуляциями», — подчеркнул Багаи.

Он также подчеркнул, что значительная часть текста потенциального соглашения уже согласована, однако Иран не откажется от своих красных линий.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп похвастался, что «победил» в войне с Ираном и анонсировал мирное соглашение в ближайшее время.

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Мы ранее информировали, что Трамп неожиданно заявил, что отменил запланированные на ночь воздушные атаки и бомбардировки территории Ирана.

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